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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции Оставайтесь дома с VTB mBank

21.05.2020 15:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции «#Оставайтесь дома с VTB mBank»

Для участия необходимо в период с 20 мая по 30 июня 2020 года включительно зарегистрироваться в системе Интернет-банк ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) «VTB mBank (Belarus)» и совершить одну или несколько операций оплаты товаров и услуг посредством системы на общую сумму не менее 100 белорусских рублей (либо эквивалент в иностранной валюте на дату отражения операции по счету).

Все участники, выполнившие условия акции, гарантированно получат подарок – 10 белорусских рублей на счет, открытый в банке ВТБ (Беларусь). При этом каждый участник может получить подарок только один раз.

Не являются основанием для участия в акции: операции по погашению кредитов, пополнению банковских вкладов (депозитов) и оплате банковских комиссий, а также переводы денежных средств с одной карточки на другую (в том числе на карточки других банков) и переводы со счета на счет.

Период проведения рекламной акции: c 20 мая 2020 года по 31 июля 2020 года, включая период выдачи выигрышей. Подробную информацию об условиях можно узнать на сайте банка.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в новой акции банка и получить гарантированный денежный приз.
 
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