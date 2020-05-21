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В Кореличском райисполкоме состоялось первое организационное заседание районной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

22.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

21 мая 2020 г. состоялось первое организационное заседание Кореличской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором избраны: председателем — Лазаревич Игорь Романович, заместителем председателя — Макар Алина Ивановна, секретарем — Шугля Любовь Ивановна.
Утверждены план и график работы комиссии.
Для приема избирателей в Кореличской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь организуется дежурство членов комиссии с 22 мая 2020 г.: в будние дни с 10.00 до 19.00 часов (перерыв с 14.00 до 15.00); в субботу — с 10.00 до 14.00.
Место нахождения комиссии — г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, дом 9, каб.84 (4 этаж), телефон 21535.

 
 
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21 мая 2020 г. состоялось первое организационное заседание Кореличской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором избраны:...
 
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