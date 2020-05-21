Прокуратура обнаружила нарушения на временных аэродромах и посадочных площадках

Источник материала: Ежедневник

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Генпрокуратура провела мониторинг на временных аэродромах и посадочных площадках, которые задействованы для учебно-тренировочных, аэровизуальных, обзорных и иных полетов воздушных судов.

Установлено, что владельцы данных объектов не всегда должным образом их эксплуатировали и готовили к полетам, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Выявлены факты ненадлежащей охраны базирующихся там воздушных судов. В ряде случаев компетентные лица вовсе не принимали мер к устранению искусственных препятствий, опасных для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов.

В ходе мониторинга также вскрыты факты, когда в качестве временных аэродромов и посадочных площадок использовались земельные участки, ранее предоставленные землепользователям для ведения подсобного сельского либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для устранения нарушений, создающих угрозу безопасности полетов, прокуроры внесли 11 представлений, вынесли 6 предписаний, объявили 3 официальных предупреждения. Министерству транспорта и коммуникаций указано на необходимость устранить нарушения и разработать правовое регулирование деятельности владельцев временных аэродромов и посадочных площадок.

Минский облисполком приступил к проверкам, цель которых – выявить нецелевое использование земельных участков, на которых организованы полеты воздушных судов, принять меры к приведению их правового статуса в соответствие с законодательством.