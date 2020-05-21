Искусственный интеллект проанализирует товары на полках белорусских магазинов

Белорусские программисты представили инновационную разработку на основе искусственного интеллекта, которая анализирует расстановку товаров на полках магазинов. Облачный сервис под названием Goods Checker создан на основе нейронных сетей, моделей машинного обучения и компьютерного зрения.

Комплекс ежедневно распознает более 50 тыс. пачек табачных изделий по всей стране, а скоро научится анализировать молочные продукты, напитки и товары из прикассовой зоны. Разработкой занимался резидент Парка высоких технологий IBA Group.

Goods Checker автоматизирует текущий процесс работы с выкладкой товаров, который завязан на большое количество механических операций: он минимизирует человеческий фактор, сокращает время обработки фотографий и повышает точность предоставляемой информации от полевых сотрудников. Система помогает оптимизировать и повысить эффективность мерчандайзеров, торговых представителей и маркетологов. Внедрение комплекса увеличивает количество продаж и сокращает время аудита торговых точек за счет актуальной и своевременной статистики.

“Мы разработали уникальный для Беларуси сервис по распознаванию товаров на полках и проверке планограмм. Он поможет в режиме онлайн выстроить правильную маркетинговую политику и понять, работает ли товар именно так, как вы запланировали”, — рассказала Александра Гончарова, Head of Data Science Technologies Department в IBA Group.

Разработчики отмечают, что программа проста в использовании: с ней может разобраться любой пользователь ПК и мобильных гаджетов. Полевые сотрудники устанавливают на смартфоны приложение и фотографируют в нем размещение товара на полках. Далее снимки попадают в центр обработки данных IBA Group, где их анализирует модуль с искусственным интеллектом — классифицирует фотографии по заданному сценарию. По результатам анализа составляется отчет, который можно просмотреть сразу же после загрузки фото.

Примечательно, что процесс обработки одной фотографии занимает всего несколько секунд. Ежедневно облачный сервис анализирует с точностью более 95% около 50 тыс. пачек табачных изделий по всей стране. Он способен проанализировать даже фотографии с множеством дефектов: обрабатываются засвеченные, обрезанные и смазанные снимки. Разработчики отметили, что нейросеть может легко научиться распознавать разные категории товаров: алкогольные и безалкогольные напитки, молочку и прикассовую продукцию.

В ближайшее время белорусский разработчик планирует внедрить облачный сервис еще для нескольких крупных компаний как внутри страны, так и за рубежом.