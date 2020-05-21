ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Искусственный интеллект проанализирует товары на полках белорусских магазинов

21.05.2020 15:48 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусские программисты представили инновационную разработку на основе искусственного интеллекта, которая анализирует расстановку товаров на полках магазинов. Облачный сервис под названием Goods Checker создан на основе нейронных сетей, моделей машинного обучения и компьютерного зрения.

Комплекс ежедневно распознает более 50 тыс. пачек табачных изделий по всей стране, а скоро научится анализировать молочные продукты, напитки и товары из прикассовой зоны. Разработкой занимался резидент Парка высоких технологий IBA Group.

Goods Checker автоматизирует текущий процесс работы с выкладкой товаров, который завязан на большое количество механических операций: он минимизирует человеческий фактор, сокращает время обработки фотографий и повышает точность предоставляемой информации от полевых сотрудников. Система помогает оптимизировать и повысить эффективность мерчандайзеров, торговых представителей и маркетологов. Внедрение комплекса увеличивает количество продаж и сокращает время аудита торговых точек за счет актуальной и своевременной статистики.

“Мы разработали уникальный для Беларуси сервис по распознаванию товаров на полках и проверке планограмм. Он поможет в режиме онлайн выстроить правильную маркетинговую политику и понять, работает ли товар именно так, как вы запланировали”, — рассказала Александра Гончарова, Head of Data Science Technologies Department в IBA Group.

Разработчики отмечают, что программа проста в использовании: с ней может разобраться любой пользователь ПК и мобильных гаджетов. Полевые сотрудники устанавливают на смартфоны приложение и фотографируют в нем размещение товара на полках. Далее снимки попадают в центр обработки данных IBA Group, где их анализирует модуль с искусственным интеллектом — классифицирует фотографии по заданному сценарию. По результатам анализа составляется отчет, который можно просмотреть сразу же после загрузки фото.

Примечательно, что процесс обработки одной фотографии занимает всего несколько секунд. Ежедневно облачный сервис анализирует с точностью более 95% около 50 тыс. пачек табачных изделий по всей стране. Он способен проанализировать даже фотографии с множеством дефектов: обрабатываются засвеченные, обрезанные и смазанные снимки. Разработчики отметили, что нейросеть может легко научиться распознавать разные категории товаров: алкогольные и безалкогольные напитки, молочку и прикассовую продукцию.

В ближайшее время белорусский разработчик планирует внедрить облачный сервис еще для нескольких крупных компаний как внутри страны, так и за рубежом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские программисты представили инновационную разработку на основе искусственного интеллекта, которая анализирует расстановку товаров на полках...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура обнаружила нарушения на временных аэродромах и посадочных площадках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика