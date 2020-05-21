С 25 мая по 5 июня 2020 года ГАИ проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Правоохранители призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи учреждений образования, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.

В этот период особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

– Уважаемые взрослые! Ежедневно напоминайте детям правила безопасного поведения на дороге. Укажите, что на дороге ребенку следует быть особенно внимательным и уметь правильно оценивать дорожную ситуацию. Не забывайте своим личным примером показывать соблюдение ПДД, – отметила инспектор ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 166 и 166.9 Правил дорожного движения «В светлое время суток для обозначения движущего транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни в период проведения Министерством внутренних дел республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения».

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что в период проведения СКМ ВКЛЮЧЕНИЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Лидия СУДНИКОВИЧ.