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В Минске почти за миллион долларов продают квартиру, похожую на космический корабль

21.05.2020 16:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске фанаты известного на весь мир ирако-британского архитектора Захи Хадид переделали свою двухэтажную квартиру в футуристическом стиле, а теперь продают ее почти за миллион долларов. Об этом пишет TUT.by.

Очевидно, минчане пытались добиться того же эффекта, что и Хадид в своих произведениях – добавить космоса. Получилось нечто выделяющееся на фоне других предложений на рынке недвижимости: квартира напоминает космический корабль, ну или операционную, кому как. В соцсетях уже предлагают назвать инсталляцию как «Одиночество красного дивана в белом пространстве», но на самом деле диван не одинок – красный цвет встречается и в санузле.

Жилье площадью 250 квадратных метров и стоимостью 1,69 миллиона рублей расположено в ЖК на улице Жасминовой. Квартира делится на несколько зон: гостевая с многоуровневыми потолками до пяти метров, кухня, столовая, спортзал, хозяйская спальня с двумя гардеробными комнатами, детская, кабинет, чайная комната и комната для персонала. Кроме всего прочего, есть три санузла, джакузи, прачечная.

Фото: realt.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске фанаты известного на весь мир ирако-британского архитектора Захи Хадид переделали свою двухэтажную квартиру в футуристическом стиле, а теперь продают ее...
 
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