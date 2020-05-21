Согласно статье 25 Трудового кодекса Республики Беларусь началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем сторонами, настоящим Кодексом. Фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе должно быть письменно оформлено не позднее трех дней после предъявления требования работника, профсоюза исходя из сложившихся условий. После заключения в установленном порядке трудового договора прием на работу оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись.

В случае отказа нанимателя работнику в надлежащем оформлении приема на работу и последующего недопущения его к работе последний вправе обратиться с иском в суд о восстановлении на работе и понуждении нанимателя к надлежащему оформлению приема на работу. Суд в первую очередь примет во внимание обстоятельства, при которых работник был допущен к работе, например: выполнял ли он в интересах нанимателя какую-либо работу, выдавались ли пропуск на территорию организации (имеются ли отметки в журнале прихода/ухода с работы), спецодежда и средства защиты, был ли работник учтен в табеле использования рабочего времени, получал ли он заработную плату и т.д.

Так судом Смолевичского района рассмотрено гражданское дело по иску К. к ООО «М». В иске суду истец указал, что работал у ответчика с 16.10.2019 по контракту. 12.11.2019 ответчик отстранил истца от работы, не выплатив при этом окончательный расчет, так как представители организации считали, что трудовой договор или контракт с К. в письменной форме заключен не был, а значит К. не был ни трудоустроен, ни уволен. Истец просил признать заключенным трудовой договор между ним и ООО «М», внести запись в трудовую книжку, восстановить его на работе, взыскать невыплаченную заработную плату, средний заработок за время вынужденного прогула, денежную компенсацию морального вреда. Представители ответчика исковые требования не признали. При рассмотрения дела в результате анализа представленных сторонами доказательств суд пришел в выводу о том, что имел место фактический допуск истца к работе: наниматель принял заявление о приеме на работу и трудовую книжку, выдал расписку о приеме трудовой книжки на хранение на период работы, работника ознакомили с локальными правовыми актами организации, наниматель выдал пропуск работнику с указанием табельного номера, была выдана спецодежда, К. работал по утвержденному в организации графику, имеется его фамилия и подпись в ознакомлении с приказом о простое. По результатам рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции требования истца удовлетворены в полном объеме: К. восстановлен на работе, с ответчика в пользу истца взысканы все причитающиеся по закону выплаты, а также государственная пошлина в доход государства, в общей сложности взыскано 3704,79 рублей. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу ответчика без удовлетворения.

Вышеуказанный пример свидетельствуют о том, что трудовые правоотношения сложны, так как в их основе лежит система взаимных прав и обязанностей нанимателя и работника, и, соответственно, действия как одной стороны, так и другой должны основываться только на нормах законодательства.

Помощник прокурора

Смолевичского района

юрист 1 класса ВИННИЧЕНКО Д.А.