Недавно были подведены итоги областного этапа республиканского конкурса летописей учреждений дополнительного образования детей и молодежи туристко-краеведческого профиля. В конкурсе приняли участие 13 авторов и творческих коллективов. В летописях учреждений подробно представлены история, традиции и достижения педагогического коллектива в туристско-краеведческом направлении работы.

Жюри определило наиболее содержательные, интересные и творческие материалы. В номинации «Лучшая летопись учреждения дополнительного образования детей и молодежи туристско-краеведческого профиля» Дипломом III степени была награждена методист ГУО «Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения» Алла Сасковец (на фото).

В этом конкурсе специалисты центра принимают участие уже в третий раз, и всегда участие это результативно. В 2002-м году летопись туристов была удостоена Диплома II степени, в 2008-м — Диплома III степени, и вот в текущем году копилка достижений ГУО «Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения» пополнилась еще одним — бронзовым — дипломом.

— К конкурсу готовились, как всегда, основательно, — отмечает Алла Николаевна. — Ведь у нашего центра богатая история, и рассказать есть о чем.

В летописи нашли отражение не только важнейшие события, победы, но и, безусловно, рассказ о талантливых и преданных своему делу людях, которые стояли у истоков туристского движения в районе, и о тех, кто сегодня продолжает традиции и множит успехи центра.

Не все знают, что туристское движение на Смолевиччине стало развиваться в далеком 1957-м году, когда на территории Смолевичского района, по инициативе учителя географии ГУО «Средняя школа №2» Ивана Адамовича Кошеля, состоялся первый туристский слет школьников. В 1987-м году в Смолевичах начала свою деятельность база юных туристов. В 1993-м году она была преобразована в центр детского туризма и экскурсий, именно в это время на базе учреждения начали работать кружки туристского профиля. А с 2005-го свою деятельность данное учреждение дополнительного образования продолжило в качестве Смолевичского районного центра детского туризма и краеведения. И сегодня центр занимает лидирующие позиции среди учреждений подобного профиля в Минской области. Наши ребята активно участвуют в конкурсах различного уровня, занимают призовые места на соревнованиях, в том числе — областных и республиканских. Юноши и девушки вместе с педагогами путешествуют по родному краю, изучают его историю и традиции и, уверена, станут достойными их продолжателями.

Поздравляем Аллу Николаевну с победой и желаем дальнейшей плодотворной работы и продолжения «летописной» истории своего учреждения образования.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.