Выборы-2020. К сведению избирателей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для приема избирателей в Несвижской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь организуется дежурство членов комиссии по следующему распорядку: в будние дни — с 10 до 19 часов (перерыв — с 14 до 15 часов); в субботу — с 10 до 14 часов; 8 августа 2020 г. — с 10 до 19 часов (перерыв — с 14 до 15 часов).

Место нахождения комиссии: г. Несвиж, ул. Советская, д.1, каб.109, тел./факс 8 01770 39001.

ПРЕЗИДИУМ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ от 20 мая 2020 г. № 48/824 г. Несвиж

Об образовании Несвижской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных организационных структур политической партии, других общественных объединений, а также заявления граждан о выдвижении представителей в состав Несвижской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Несвижского районного Совета депутатов и Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ:

Образовать Несвижскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 человек в составе согласно приложению. Определить место нахождения Несвижской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь по адресу: 222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Советская, дом 1, кабинет 109, номер телефона/факса 8 (01770) 3 90 01. Отделу организационно-кадровой работы Несвижского районного исполнительного комитета обеспечить проведение первого заседания Несвижской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь не позднее 22 мая 2020 г. Государственному учреждению «Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и программы радиовещания «Раніца Нясвіжчыны» обнародовать (опубликовать) настоящее решение в семидневный срок. Уполномочить начальника юридического отдела Несвижского районного исполнительного комитета Ермак И.Н. представлять в суде интересы президиума Несвижского районного Совета депутатов и Несвижского районного исполнительного комитета в случае обжалования настоящего решения. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета Балтенкова А.Н.

Председатель Несвижского районного

Совета депутатов В.М. Лазюк.

Председатель Несвижского районного

исполнительного комитета А.З. Ломский.

Управляющий делами Несвижского районного

исполнительного комитета О.М. Мышалова.

Приложение к решению № 48/824 от 20.05.2020 г.

президиума Несвижского районного Совета депутатов

и Несвижского районного исполнительного комитета

СОСТАВ Несвижской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

Войтович Татьяна Алексеевна — от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Головня Лидия Вячеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Жигунов Михаил Иванович — от Несвижской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Ковешникова Екатерина Андреевна — от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Кривко Вероника Григорьевна — от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Лобан Светлана Васильевна — от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Пашковский Геннадий Викторович — от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов;

Романчук Виталий Константинович — от Несвижской районной организации Коммунистической партии Беларуси;

Северень Виталий Сергеевич — от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;

Сидоренко Андрей Станиславович — от граждан путем подачи заявления;

Силич Елена Александровна — от граждан путем подачи заявления;

Усович Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления;

Хомко Дарья Олеговна — от граждан путем подачи заявления.