Георгий Михайлович Пляц из поколения так называемых «детей войны». Когда началась Великая Отечественная война, мальчику из белорусской деревни на Витебщине было всего четыре года. Но на фронте воевали многие его родные и близкие люди, в том числе отец, брат, сестра, невестка. Из родословной ветерана на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье в борьбе с фашистами принимали участие более тридцати человек. Из них 21 не вернулись с полей сражений. Двое из родственников удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Потом, уже в мирное время, многие родственники Георгия Михайловича выбрали военные профессии.

— В нашей семье всегда царила атмосфера патриотизма и преданности Родине, — рассказывает Георгий Михайлович. – Потому и я выбрал военную профессию, прослужил в Вооруженных Силах, в авиации, в том числе в Белорусском военном округе, 26 лет. У меня накопился богатый информационный материал о людях, которые мужественно защищали страну от врага, а также о своих сослуживцах, что делом доказывали свою готовность беречь мир и крепить обороноспособность родного государства, что показывали примеры истинного служения армии и Родине. Хочется всем этим поделиться с нынешним молодым поколением, чтобы посеять в умах и душах молодежи уважение и любовь к своему родному краю и его людям.

Георгий Михайлович – военный журналист. Своим боевым оружием он выбрал слово, а оно, как известно, может и в бой вести, и поражать, и вдохновлять, и будоражить совесть, и знания нести. В годы службы он активно пропагандировал воинские мастерство и профессионализм, лучшие качества людей в погонах. А вышел на заслуженный отдых и не оставил литературное творчество. Сегодня в арсенале поэта и писателя – уже добрый десяток книг произведений. Георгий Пляц является автором поэтических сборников «Зов неба», «Остатки рая земле», «Самородок», «Русь. Святая Русь», «Калейдоскоп» и других. Он написал книгу о своей героической династии, в его сборниках – стихи о подвигах, о доблести, о народной славе. В одной из книг поэтическим словом изложил важнейшие исторические вехи великой России. Своим богатым творческим наследием ветеран щедро делится с подрастающим поколением. Георгий Михайлович после выхода в отставку поселился в агрогородке Заболотье Заболотского сельсовета. И эти места стали для него второй малой родиной. Он ведет активную общественную деятельность, как член президиума районного Совета ветеранов выполняет большую работу по патриотическому воспитанию школьников. Он встречался с учащимися всех школ города Смолевичи, Заболотской, Усяжской, Барсуковской, Плисской школ, аграрно-технического лицея, проводил беседы на исторические темы и о готовности молодежи к защите Родины. Для работы со школьниками подготовил информационный материал по теме антифашистской борьбы на территории Смолевичского района в годы минувшей войны.

— Я из поколения, чье детство опалила война, мы познали и холод, и голод, и ужасы военной разрухи, — продолжает ветеран. – Мы уже люди преклонного возраста. И потому торопимся поведать обо всем этом младшим поколениям, чтобы они из первых уст, из жизни свидетелей узнали правду о войне, услышали не только о человеческих страданиях, но и о героизме наших людей, об их искренней преданности Родине, чтобы юноши и девушки могли гордиться своим народом, своими земляками и с юных лет стремились продолжать их лучшие жизненные традиции.

Сегодня предлагаем нашим читателям подборку новых стихов поэта, посвященных героической дате – 75-летию Великой Победы.

Э.ПОТАПЧИК.

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Георгий ПЛЯЦ

БЛАГОРОДНАЯ ВЫСОТА

Я войну не прошел от Москвы до Берлина,

Но она в моем сердце жива.

Мой отец, брат, сестра и невестка Полина

Все прошли до конца. А слова,

Что пропитаны порохом, кровью и потом,

Как наследство подарены в память мою:

«Помни, сын, помни, брат, мы ушли в сорок пятом,

Защитив мир, свободу страны и твою».

Мне окопная жизнь совсем незнакома.

Я в другом измеренье живу.

Пулеметы не мне набивали оскому.

Но я слышу слова наяву,

Что пропитаны порохом, кровью и потом,

Как наследство, подарены в память мою,

Чтоб никто не погиб в жизни за поворотом,

Я всегда по завету на страже стою.

И по-прежнему в сердце родной Беларуси

В книге Памяти предки живут,

А наследники их вместе с братнею Русью

Пьедестал мирной жизни куют,

Чтобы войны исчезли в аду безвозвратно,

Чтобы правили миром Добро, Красота!

Помни, сын, помни, внук, быть солдатом почетно,

Благодарная была и есть высота!

Благодарная есть высота!

БОЛЬ О ПРОШЛОМ НАВЕЧНО ОСТАЛАСЬ

Сорок первый шагал по планете,

Сколько гибло в Европе парней!

Вместе с нами при пасмурном свете

Мое детство прошло в огне.

Помню грохот и скрежет металла

И с плодами встревоженный сад.

Недозревшей пшеница дрожала.

Да природы испуганный взгляд

Заметало разрывною пылью.

Погруженные в вечность тела.

Насыщалась осколочной сталью

Белой Руси – родная земля.

Но страна, надрываясь, сражалась

На природном любом рубеже .*

Несмотря ни на что войны жало

Мы сломали на том рубеже –

Там, где грохот и скрежет металла

И весною украшенный сад.

Быть рабами никак не пристало

Нам в любимой земле. Это факт!

Сорок пятый шагал по планете,

Ликовала-рыдала страна,

Но тогда при победном уж свете

Жгучий полог свернула война.

Созидания время настало.

Залечили мы раны уже.

Только боль о погибшим осталась

И в моей опаленной душе.

*на земле, в воздухе, под водой, на воде

МЫ НАСЛЕДНИКИ

Не встречали мы жизни жестоких сражений,

Не ютились в землянках суровой зимой,

Не познали же горечь и боль поражений,

Не бросались отчаянно, яростно в бой.

Мы в траншеях глубоких ведь вшей не кормили,

Не смотрели на трупы врагов и друзей.

И сто грамм фронтовых перед боем не пили,

Чтоб в атаку на бруствер подняться смелей.

Не вели на таран боевые машины,

Не сражались с врагом на земле, под водой.

Мы по возрасту что-то лепили из глины.

Но мы связаны с ними единой судьбой.

С поколением старшим, что в пекле жестоком

Отстояло в сражениях Родину-мать.

Только с ним начинаются наши истоки.

Дело их только нам продолжать.

Постоянно мы помним героев из Бреста,

Из Москвы, из Тбилиси и других городов.

Представители разных народов шли вместе

На целинные земли, на БАМ, чтобы вновь

И Большая, и Малая Родина жили

Созидательным, творческим, ратным трудом.

Ведь мы в мирное время одели шинели,

Чтоб наполнен был счастьем родительский дом.

Мы не знали по жизни жестоких сражений,

Но мы помним: свобода дарована нам.

Лишь наследники мы боевых поколений.

Нас оценят потомки по нашим делам.