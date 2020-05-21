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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У жителя агрогородка Березки милиция нашла мини-плантацию конопли Когда профессиональная деятельность помогла для развития домашнего "хобби". У жителя агрогородка Березки милиция нашла мини-плантацию конопли. В квартире молодой...

Когда профессиональная деятельность помогла для развития домашнего "хобби". У жителя агрогородка Березки милиция нашла мини-плантацию конопли. В квартире молодой человек организовал производство травки. В ходе осмотра его места жительства милиция нашла емкости с минеральной ватой и растения конопли, пять пластиковых контейнеров с измельченным веществом зеленого цвета. Здесь же была и система освещения из восьми ламп, утеплитель и стабилизатор света; вероятно, трубка для дегустации продукта и почти 2,5 грамма свежего урожая. Экспертиза показала, что марихуана далека от применения в медицинских целях. В итоге наркофлорист задержан. Примечательно, что к этому моменту парень не работал, но еще неделей ранее трудился на местном СПК в должности химика, однако уволился. После проверки следователи оценят с правовой точки зрения действия подозреваемого. По факту возбуждено уголовное дело.