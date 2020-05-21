Врачам запретили ездить за бесплатными обедами, поэтому еду им будут привозить прямо на работу!

Источник материала: KYKY

Вчера TUT.by выяснил , что минским врачам запретили в рабочее время ездить в «МакДональдс» – сеть ресторанов, которая с 3 мая давала медработникам бесплатные обеды, и в сутки воспользоваться этим предложением приезжали сотни машин «скорой».

В обеденный набор входили бургер, картошка, напиток и пирожок. Медработники признавались, что брали еду, потому что сейчас это просто вынужденная мера. «Прежде чем заехать за обедом, мы уточняем у диспетчера, нет ли горячего вызова, – рассказал TUT.by сотрудник одной из подстанций. – То есть никто не стоит в очереди на МакДрайве, пока ждут пациенты. И отклонение от маршрута в моем случае буквально на сто метров: мы фактически проезжаем мимо «МакДональдса» [по правилам, во время езды на машине «скорой» работникам запрещено менять маршрут в личных целях, это контролируют через GPS-трекеры]. Хочу, чтобы нас правильно поняли: никто из медиков не умирает от голода. Но эта акция – хорошая поддержка».

Однако главврач городской станции скорой помощи в Минске объявил сотрудникам, что заезд на МакДрайв недопустим. Иначе это воспримут как коррупцию (нет, не шутим) и как использование служебного авто в своих интересах. Тех, кто ослушается, отследят по GPS-трекерам, установленным в машинах, и лишат надбавок.

Но у врачей снова появился шанс получать еду бесплатно. «МакДональдс» заявил, что, раз приехать к нему нельзя, с 22 мая он сам будет доставлять бесплатные обеды на станции скорой помощи, прямо на рабочие места медработников. В этом ему поможет сервис доставки Delivio. А в Витебске, Гомеле, Бресте и Могилеве благотворительная акция останется без изменений.

Обложка: «Чай з малинавым варэннем».