ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врачам запретили ездить за бесплатными обедами, поэтому еду им будут привозить прямо на работу!

21.05.2020 18:38 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера TUT.by выяснил, что минским врачам запретили в рабочее время ездить в «МакДональдс» – сеть ресторанов, которая с 3 мая давала медработникам бесплатные обеды, и в сутки воспользоваться этим предложением приезжали сотни машин «скорой».

В обеденный набор входили бургер, картошка, напиток и пирожок. Медработники признавались, что брали еду, потому что сейчас это просто вынужденная мера. «Прежде чем заехать за обедом, мы уточняем у диспетчера, нет ли горячего вызова, – рассказал TUT.by сотрудник одной из подстанций. – То есть никто не стоит в очереди на МакДрайве, пока ждут пациенты. И отклонение от маршрута в моем случае буквально на сто метров: мы фактически проезжаем мимо «МакДональдса» [по правилам, во время езды на машине «скорой» работникам запрещено менять маршрут в личных целях, это контролируют через GPS-трекеры]. Хочу, чтобы нас правильно поняли: никто из медиков не умирает от голода. Но эта акция – хорошая поддержка».

Однако главврач городской станции скорой помощи в Минске объявил сотрудникам, что заезд на МакДрайв недопустим. Иначе это воспримут как коррупцию (нет, не шутим) и как использование служебного авто в своих интересах. Тех, кто ослушается, отследят по GPS-трекерам, установленным в машинах, и лишат надбавок. 

Но у врачей снова появился шанс получать еду бесплатно. «МакДональдс» заявил, что, раз приехать к нему нельзя, с 22 мая он сам будет доставлять бесплатные обеды на станции скорой помощи, прямо на рабочие места медработников. В этом ему поможет сервис доставки Delivio. А в Витебске, Гомеле, Бресте и Могилеве благотворительная акция останется без изменений.

Обложка: «Чай з малинавым варэннем».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера TUT.by выяснил, что минским врачам запретили в рабочее время ездить в «МакДональдс» – сеть ресторанов, которая с 3 мая давала медработникам бесплатные обеды, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я долго молчала». Скандал: Ольга Никифорова обвиняет бывшего мужа в том, что он не дает денег на дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика