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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Щучинском районе следователи работали на одном, а раскрыли два убийства Белорусская "Санта-Барбара" с криминальным подтекстом. В Щучинском районе следователи работали на одном, а раскрыли два убийства. Первоначально правоохранители...

Белорусская "Санта-Барбара" с криминальным подтекстом. В Щучинском районе следователи работали на одном, а раскрыли два убийства. Первоначально правоохранители выехали на место преступления, совершенное на минувших выходных. Во время застолья 40-летний мужчина повздорил с 61-летним местным жителем, которого в ходе конфликта ударил ножом. Потерпевший скончался. Следователь стал допрашивать хозяйку дома, у которой разыгралась трагедия. Оказалось, что она является свидетелем не только этого инцидента.Затем удалось найти очевидцев преступления и 63-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал об убийстве 45-летнего знакомого и показал место, где захоронен труп. Проводится ряд судебно-медицинских экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего.