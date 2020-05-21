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В Щучинском районе следователи работали на одном, а раскрыли два убийства

21.05.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская "Санта-Барбара" с криминальным подтекстом. В Щучинском районе следователи работали на одном, а раскрыли два убийства. Первоначально правоохранители выехали на место преступления, совершенное на минувших выходных. Во время застолья 40-летний мужчина повздорил с 61-летним местным жителем, которого в ходе конфликта ударил ножом. Потерпевший скончался. Следователь стал допрашивать хозяйку дома, у которой разыгралась трагедия. Оказалось, что она является свидетелем не только этого инцидента.

Затем удалось найти очевидцев преступления и 63-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал об убийстве 45-летнего знакомого и показал место, где захоронен труп. Проводится ряд судебно-медицинских экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

 
 
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Белорусская "Санта-Барбара" с криминальным подтекстом. В Щучинском районе следователи работали на одном, а раскрыли два убийства. Первоначально правоохранители...
 
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