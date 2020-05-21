ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве совершено покушение на убийство семьи пенсионеров

21.05.2020 19:38 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нападавший использовал взрывпакеты и ножи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом". В преступлении подозревается 59-летний местный житель. По данным следствия, ночью 19 мая мужчина с помощью лестницы перелез через забор, подошел к частному дому пенсионеров, облил входную дверь из канистры и поджег. После этого разбил окно и забросил предположительно взрывпакет.  

Однако второе аналогичное устройство сработало у него в руках. Чем закончилась необычная история - узнаем у Александра Камовича. Бросал врзывпакеты в дом, поджег дверь и пытался зарезать пенсионера. Шокирующий инцидент произошел в Могилеве. По информации СК, накануне ночью 59-летний местный житель с помощью лестницы перелез через забор частного дома. Затем он облил входную дверь горючей жидкостью и поджег. После этого разбил окно и забросил предположительно взрывпакет. При этом второе устройство он использовать не успел - оно сработало у нападавшего в руках.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области: "В момент, когда подозреваемый пытался бросить аналогичное устройство в другое окно, предмет взорвался у него в руках. Полученные телесные повреждения не остановили мужчину. Он продолжил совершать противоправные действия. Когда 67-летний хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, подозреваемый нанес ему ножевое ранение. После того как потерпевший выбил из его рук орудие преступления, мужчина достал второй нож, принесенный с собой, и нанес хозяину дома еще один удар. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось оказать нападавшему сопротивление и удерживать его до приезда сотрудников милиции".

С тяжкими телесными повреждениями потерпевший доставлен в больницу. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый также госпитализирован с травмами головы и обеих кистей рук. По версии СК, свои действия подозреваемый тщательно спланировал. Чтобы перелезть через забор и проникнуть на территорию дома, мужчина использовал принесенную с собой лестницу. В ходе осмотра обнаружена сумка подозреваемого, в которой находились заранее подготовленные орудия преступления. 

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый проживал недалеко от дома потерпевших, при этом каких-либо конфликтных ситуаций между ними не возникало. В отношении мужчины назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух человек общеопасным способом". Подозреваемому грозит вплоть до исключительной меры наказания.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападавший использовал взрывпакеты и ножи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Мирончик-Иванова: «Люблю внимание и критику в свой адрес»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика