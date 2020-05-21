|
В Могилеве совершено покушение на убийство семьи пенсионеров
Источник материала: БTНападавший использовал взрывпакеты и ножи.
Однако второе аналогичное устройство сработало у него в руках. Чем закончилась необычная история - узнаем у Александра Камовича. Бросал врзывпакеты в дом, поджег дверь и пытался зарезать пенсионера. Шокирующий инцидент произошел в Могилеве. По информации СК, накануне ночью 59-летний местный житель с помощью лестницы перелез через забор частного дома. Затем он облил входную дверь горючей жидкостью и поджег. После этого разбил окно и забросил предположительно взрывпакет. При этом второе устройство он использовать не успел - оно сработало у нападавшего в руках.
Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области: "В момент, когда подозреваемый пытался бросить аналогичное устройство в другое окно, предмет взорвался у него в руках. Полученные телесные повреждения не остановили мужчину. Он продолжил совершать противоправные действия. Когда 67-летний хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, подозреваемый нанес ему ножевое ранение. После того как потерпевший выбил из его рук орудие преступления, мужчина достал второй нож, принесенный с собой, и нанес хозяину дома еще один удар. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось оказать нападавшему сопротивление и удерживать его до приезда сотрудников милиции".
С тяжкими телесными повреждениями потерпевший доставлен в больницу. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый также госпитализирован с травмами головы и обеих кистей рук. По версии СК, свои действия подозреваемый тщательно спланировал. Чтобы перелезть через забор и проникнуть на территорию дома, мужчина использовал принесенную с собой лестницу. В ходе осмотра обнаружена сумка подозреваемого, в которой находились заранее подготовленные орудия преступления.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый проживал недалеко от дома потерпевших, при этом каких-либо конфликтных ситуаций между ними не возникало. В отношении мужчины назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух человек общеопасным способом". Подозреваемому грозит вплоть до исключительной меры наказания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападавший использовал взрывпакеты и ножи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)