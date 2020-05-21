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Появились подробности в деле контрабанды через границу с помощью беспилотника

21.05.2020 19:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации Погранкомитета, возле границы в пределах заставы Подлипки  пограничники услышали странный звук. По тревоге был поднят личный состав, в итоге в двух километрах от границы с Польшей задержали двоих белорусов. Один из нарушителей пояснил, что "друг" из Польши предложил поучаствовать  в переброске через границу контрабандных товаров, и отлично для этих целей подходит беспилотник.

Замысел был прост, оставалось лишь приехать  в указанное место в назначенный час. Какое-то время мешала  погода, но уже 8 мая мужчины решили, что все сложилось. 44-летний соотечественник опасался ехать ночью в лес один, поэтому пригласил  товарища, которого, к слову, в свои планы решил не посвящать. Уже на месте мужчины услышали звук беспилотника, но в темноте не сразу нашли его. Зато это удалось гродненским пограничникам, которые смогли опустить квадрокоптер на землю.

 
 
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По информации Погранкомитета, возле границы в пределах заставы Подлипки  пограничники услышали странный звук. По тревоге был поднят личный состав, в итоге в двух...
 
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