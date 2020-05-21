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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появились подробности в деле контрабанды через границу с помощью беспилотника По информации Погранкомитета, возле границы в пределах заставы Подлипки пограничники услышали странный звук. По тревоге был поднят личный состав, в итоге в двух...

По информации Погранкомитета, возле границы в пределах заставы Подлипки пограничники услышали странный звук. По тревоге был поднят личный состав, в итоге в двух километрах от границы с Польшей задержали двоих белорусов. Один из нарушителей пояснил, что "друг" из Польши предложил поучаствовать в переброске через границу контрабандных товаров, и отлично для этих целей подходит беспилотник.Замысел был прост, оставалось лишь приехать в указанное место в назначенный час. Какое-то время мешала погода, но уже 8 мая мужчины решили, что все сложилось. 44-летний соотечественник опасался ехать ночью в лес один, поэтому пригласил товарища, которого, к слову, в свои планы решил не посвящать. Уже на месте мужчины услышали звук беспилотника, но в темноте не сразу нашли его. Зато это удалось гродненским пограничникам, которые смогли опустить квадрокоптер на землю.