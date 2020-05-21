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Пользователи социальных сетей сообщают о действиях мародеров на Мошековском кладбище в Могилеве

21.05.2020 19:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Неизвестные похитили металлическую надмогильную плиту XIX века. Посетители погоста обнаружили беспорядок во вторник и написали заявление в милицию.  Что это - акт вандализма или попытка заработать на ломе металла, выясняют правоохранители.  
 
 
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Неизвестные похитили металлическую надмогильную плиту XIX века. Посетители погоста обнаружили беспорядок во вторник и написали заявление в милицию.  Что это - акт...
 
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