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Пользователи социальных сетей сообщают о действиях мародеров на Мошековском кладбище в Могилеве
Источник материала: БTНеизвестные похитили металлическую надмогильную плиту XIX века. Посетители погоста обнаружили беспорядок во вторник и написали заявление в милицию. Что это - акт вандализма или попытка заработать на ломе металла, выясняют правоохранители.
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Неизвестные похитили металлическую надмогильную плиту XIX века. Посетители погоста обнаружили беспорядок во вторник и написали заявление в милицию. Что это - акт...
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