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Служебный пес оригинально подошел к задержанию человека в кабинке туалета

21.05.2020 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США на видео сняли крайне необычную тренировку служебного пса. Ему предложили выполнить несложное на первый взгляд задание: схватить человека в закрытой кабинке туалета. Все псы легко с этим справились (подлезли снизу), но один из них подошел к выполнению задачи очень оригинально. Посмотрите, что он сделал.

 
 
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