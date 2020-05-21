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Служебный пес оригинально подошел к задержанию человека в кабинке туалета
Источник материала: Tut.by
В США на видео сняли крайне необычную тренировку служебного пса. Ему предложили выполнить несложное на первый взгляд задание: схватить человека в закрытой кабинке туалета. Все псы легко с этим справились (подлезли снизу), но один из них подошел к выполнению задачи очень оригинально. Посмотрите, что он сделал.
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Было трудно, но собака справилась.
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