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В Слуцке задержали 39-ти летнего мужчину, который хранил дома 200 граммов марихуаны

21.05.2020 19:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Есть подозрение, что продавал наркотики - оперативники Слуцка задержали 39-ти летнего местного жителя, мужчина хранил у себя дома 200 граммов марихуаны. Это обнаружили во время обыска по месту жительства. Высушенный канабис мужчина держал в трехлитровой банке. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Согласно заключению специалиста - в растительной траве находилось особо опасное наркотическое вещество, не используемое в медицинских целях. За незаконный оборот наркотиков следователями возбуждено уголовное дело.
 
 
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Есть подозрение, что продавал наркотики - оперативники Слуцка задержали 39-ти летнего местного жителя, мужчина хранил у себя дома 200 граммов марихуаны. Это...
 
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