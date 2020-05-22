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Названы документы, срок действия которых может быть продлен на 3 месяца

22.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Совет Министров определил перечни документов, срок действия по которым продлевается. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 20 мая 2020 года № 299, сообщили в пресс-службе Совмина.

"Справки и документы останутся действительны еще три месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В перечень административных процедур по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, вошли 202 процедуры. Среди них выдача и обмен паспорта или удостоверения беженца, выдача водительского удостоверения, медицинской справки о состоянии здоровья, справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, а также назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверений инвалидов и др.

В перечне административных процедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 167 процедур.

Продлевается также срок действия 11 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и других решений.

"Продление срока действия справок, других документов и решений, указанных в постановлении, не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке", - уточнили в Совмине.

 
 
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Совет Министров определил перечни документов, срок действия по которым продлевается. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 20 мая 2020...
 
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