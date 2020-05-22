Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017-2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Александр Лукашенко ознакомится с разработками зенитного ракетного вооружения, испытательной и производственной базой «ОКБ ТСП», осмотрит ракетную технику и вооружение. Президенту продемонстрируют реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и роботизированную технику.

НПООО «ОКБ ТСП» образовано в 2002 году и является инновационной организацией, созданной с целью научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, модернизации, реализации, ремонта и технического обслуживания систем и средств вооружения и военной техники, высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В частности, организация занималась капитальным ремонтом и модернизацией ЗРК «Бук», предприятие разработало новый ЗРК «Бук-МБ2К», размещенный на колесной специальной базе ОАО «МЗКТ», и новые перспективные зенитные управляемые ракеты к нему. По заказу российской стороны разработана и изготавливается техника из состава подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион».

Кроме того, предприятие принимало участие и осуществляет разработки, изготовление и поставки серийных образцов вооружения и военной техники различного назначения, а также отдельных узлов и блоков (самоходный противотанковый ракетный комплекс «Каракал», бронированный автомобиль высокой проходимости «Барс», автоматизированная система управления ПВО «Редут», унифицированная боевая платформа, комплексные навигационные системы различных степеней точности, бортовые информационно-управляющие системы транспортных средств, композиционные материалы).