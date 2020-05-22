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Смертельное ДТП в Ганцевичах: водитель насмерть сбил велосипедиста

25.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

21 мая около 1.30 на ул. Красноармейской в Ганцевичах произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля “Фольксваген Транспортер”, 1985 года рождения, совершил наезд на велосипедиста, жителя д. Ганцевичи, 1965 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля после ДТП скрылся с места аварии.

Смертельное ДТП в Ганцевичах: водитель насмерть сбил велосипедиста
Фото https://brest.mvd.gov.by/ru/news/2385

Сотрудники ОГАИ РОВД обнаружили поврежденный автомобиль на ул. Молодежной в Ганцевичах. Спустя некоторое время был задержан и виновник ДТП. Медицинское освидетельcтвование зафиксировало, что водитель “Фольксвагена” находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле).

Погибший и его велосипед были оснащены светоотражающими элементами.

Смертельное ДТП в Ганцевичах: водитель насмерть сбил велосипедиста
Фото https://brest.mvd.gov.by/ru/news/2385

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.

Владимир СОКОЛОВ.


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21 мая около 1.30 на ул. Красноармейской в Ганцевичах произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля “Фольксваген Транспортер”, 1985 года рождения, совершил
 
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