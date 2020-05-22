Образована Ганцевичская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Решение президиума Ганцевичского районного Совета депутатов и Ганцевичского районного исполнительного комитета от 19 мая 2020 г. № 63/483 «Об образовании Ганцевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь»

На основании статей 24, 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев поступившие протоколы заседаний руководящих органов организационных структур (собраний первичных организаций) политических партий, других общественных объединений, собраний трудовых коллективов организаций, коллективов структурных подразделений организаций, заявления избирателей о выдвижении представителей в состав Ганцевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, президиум Ганцевичского районного Совета депутатов и Ганцевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ:

1. Образовать Ганцевичскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 (тринадцати) человек.

2. Утвердить персональный состав Ганцевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Войтешик Сергей Константинович – от граждан путем подачи заявления;

Волынец Николай Федорович – от Ганцевичской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Высоцкий Александр Александрович – от трудового коллектива представительства Белгосстраха по Ганцевичскому району;

Крупенич Галина Борисовна – от Ганцевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Локтыш Тамара Иосифовна – от Ганцевичской районной организации Коммунистической партии Белоруссии;

Махтей Дмитрий Анатольевич – от Ганцевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Михалевич Николай Леонтьевич – от граждан путем подачи заявления;

Полуян Татьяна Васильевна – от Ганцевичской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Солодуха Татьяна Ивановна – от Ганцевичской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Сукач Людмила Филипповна – от Ганцевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Тихонович Ольга Викторовна – от Ганцевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;

Шибут Марина Петровна – от Ганцевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений;

Шуляк Эдуард Адамович – от граждан путем подачи заявления.

3. Предоставить Ганцевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь помещение для размещения комиссии по адресу: 225432, г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1, кабинет 300, телефон 2-36-08.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Савецкае Палессе» и разместить на интернет-странице Ганцевичского районного исполнительного комитета официального сайта Брестского областного исполнительного комитета.

Председатель Ганцевичского районного исполнительного комитета В.В. БЕЛОВ.

Председатель Ганцевичского районного Совета депутатов Ю. Г. ШАПЕЛЬ.

Управляющий делами Ганцевичского районного исполнительного комитета Г. М. КОРНИЕНКО.

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