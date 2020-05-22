В целях сохранения биологического разнообразия Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает юридическим лицам и гражданам о недопустимости использования в озеленении парков, скверов, полос отвода железных и автомобильных дорог, придомовых территорий растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации.

Под запретом находятся следующие виды растений:

древесные (клен ясенелистный, робиния лжеакация);

травянистые (борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, золотарник канадский, золотарник гигантский, конопля посевная, мак cнотворный, эхиноцистис лопастной).

Перечень растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации, установлен постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28.11.2008 №106 «О некоторых вопросах регулирования интродукции и (или) акклиматизации растений». Распространение и численность данных растений подлежит регулированию, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002 «О некоторых вопросах регулирования распространения и численности видов растений».

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205-З пользователи земельных участков или водных объектов обязаны не допускать проведения интродукции и (или) акклиматизации растений с нарушением требований законодательства Республики Беларусь.

Территориальные органы Минприроды усилят контроль за недопущением выращивания юридическими лицами и гражданами растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации. В случае установления фактов посадки и выращивания инвазивных видов растений государственными инспекторами по охране окружающей среды будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Инспектор Смолевичской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды В.В. Блещик.