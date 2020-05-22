Родник в урочище Тумель на берегу реки Уша невдалеке от деревни
Шипяны имеет свою историю. Его называют Тумельский по названию урочища Тумель, бывшего здесь хутора с водяной мельницей. Мельница просуществовала до 1960-х годов. Сейчас еще можно найти следы каменного фундамента. Родник имеет свою историю и не менее интересную. Говорят, из этогородника студеную воду пил Якуб Колас, когда работал здесьучителем в Верхменьской школе. Кто знает, может его стихотворение «Ручей» написано под влиянием воспоминанийоб этом чудесном месте, в котором так любил отдыхать народный поэт Беларуси.
Средь ольховых кустов,
Где поет соловей,
И шумит, и гремит
Среброзвонный ручей.
И склоняет, как мать,
Верба ветви над ним
И глядится в него
Пышным верхом своим.
Над ним шепчет камыш,
Над ним гнутся кусты,
И венки для него
Заплетают кусты.
Робко кинет звезда
Взор девичьих очей,
Тучка с неба не раз
Заглядится в ручей.
Тумельский родник находится на левом берегу реки Уша, западнее деревни Забродье, у полевой дороги, ведущей из деревни Верхмень в сторону деревни Проходка. Родник в урочище Тумель объявлен гидрологическим памятником природы местного значения Решением Смолевичского райисполкома №3121 от 08.12.2008г. Землепользователем является Смолевичское лесничество ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» (квартал 68). Площадь охранной зоны гидрологического памятника природы местного значения «Родник в урочище Тумель» составляет 0,01га (100м2)
К роднику проложена пешеходная дорожка. Устроена парковка. Собственно родником является кренополе размерами примерно 15х10 м. Устроен небольшой подпор из булыжников, вкопано бетонное кольцо-коллектор с входным и выходным отверстиями. Сброс воды осуществляется через трубу. Над железобетонным кольцом построено деревянное укрытие. Вода попадает в залив у левого берега реки Уша. В субботу Светлой седмицы, 14 апреля 2018г. освящена купель в честь святого Архистратига Михаила, а родник — в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Место пользуется популярностью у местных жителей. В урочище Тумель регулярно проводятся турслеты Смолевичского района на нескольких обустроенных зонах отдыха.
Ласково журчит родник по камушкам днем и ночью, тянется ручейком, позванивает серебряным колокольчиком. Вода в нем всегда прозрачная, чистая, ледяная даже в августовский зной. Говорят, она здесь необычная. В свое время специалисты сделали ее химический анализ и нашли высокое содержание серебра и фтора. Может быть поэтому и стоит эта вода в кувшине и неделю, и больше, не «цветет», вкус не теряет.
У родника обязательно останавливаются проезжающие и прохожие. Несколько глотков волшебной воды, несколько мгновений наедине с природой, под звон серебряных струек – и приходит покой, отступают тревоги и заботы, теплее становится на душе.
Инспектор Смолевичской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды А.А.Хмельницкая.