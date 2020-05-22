Родник в урочище Тумель на берегу реки Уша невдалеке от деревни

Шипяны имеет свою историю. Его называют Тумельский по названию урочища Тумель, бывшего здесь хутора с водяной мельницей. Мельница просуществовала до 1960-х годов. Сейчас еще можно найти следы каменного фундамента. Родник имеет свою историю и не менее интересную. Говорят, из этогородника студеную воду пил Якуб Колас, когда работал здесьучителем в Верхменьской школе. Кто знает, может его стихотворение «Ручей» написано под влиянием воспоминанийоб этом чудесном месте, в котором так любил отдыхать народный поэт Беларуси.

Средь ольховых кустов,

Где поет соловей,

И шумит, и гремит

Среброзвонный ручей.

И склоняет, как мать,

Верба ветви над ним

И глядится в него

Пышным верхом своим.

Над ним шепчет камыш,

Над ним гнутся кусты,

И венки для него

Заплетают кусты.

Робко кинет звезда

Взор девичьих очей,

Тучка с неба не раз

Заглядится в ручей.

Тумельский родник находится на левом берегу реки Уша, западнее деревни Забродье, у полевой дороги, ведущей из деревни Верхмень в сторону деревни Проходка. Родник в урочище Тумель объявлен гидрологическим памятником природы местного значения Решением Смолевичского райисполкома №3121 от 08.12.2008г. Землепользователем является Смолевичское лесничество ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» (квартал 68). Площадь охранной зоны гидрологического памятника природы местного значения «Родник в урочище Тумель» составляет 0,01га (100м2)

К роднику проложена пешеходная дорожка. Устроена парковка. Собственно родником является кренополе размерами примерно 15х10 м. Устроен небольшой подпор из булыжников, вкопано бетонное кольцо-коллектор с входным и выходным отверстиями. Сброс воды осуществляется через трубу. Над железобетонным кольцом построено деревянное укрытие. Вода попадает в залив у левого берега реки Уша. В субботу Светлой седмицы, 14 апреля 2018г. освящена купель в честь святого Архистратига Михаила, а родник — в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Место пользуется популярностью у местных жителей. В урочище Тумель регулярно проводятся турслеты Смолевичского района на нескольких обустроенных зонах отдыха.

Ласково журчит родник по камушкам днем и ночью, тянется ручейком, позванивает серебряным колокольчиком. Вода в нем всегда прозрачная, чистая, ледяная даже в августовский зной. Говорят, она здесь необычная. В свое время специалисты сделали ее химический анализ и нашли высокое содержание серебра и фтора. Может быть поэтому и стоит эта вода в кувшине и неделю, и больше, не «цветет», вкус не теряет.

У родника обязательно останавливаются проезжающие и прохожие. Несколько глотков волшебной воды, несколько мгновений наедине с природой, под звон серебряных струек – и приходит покой, отступают тревоги и заботы, теплее становится на душе.

Инспектор Смолевичской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды А.А.Хмельницкая.