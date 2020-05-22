Парень вскрыл автомат с цветами в Витебске, чтобы подарить их девушке (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Самое романтическое ограбление года произошло в Витебске. Молодой человек вскрыл автомат с цветами, чтобы подарить их девушке.

Вот только одним букетом воришка-романтик не ограничился, он вернулся и забрал ещё семь! Опустошённый автомат вскоре обнаружил патрульный милиционер. Оказалось, дверь забыли закрыть, что и поспособствовало ограблению. К счастью, момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения. Это и помогло выйти на след подозреваемого – на него заведено уголовное дело.

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