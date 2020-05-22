В прошлое воскресенье футбольный клуб «Смолевичи» на стадионе ФОКа «Октябрьский» организовал для болельщиков совместный просмотр выездной игры любимой команды. В тот день «Смолевичи» играли против брестского «Руха» в рамках 9 тура Чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги.

Удобно разместившись на трибуне, болельщики поддерживали игроков команды, следя за игрой на большом экране проектора. Эта особая атмосфера спортивного единства очень объединяет. Конечно, смотреть за игрой футболистов на стадионе более зрелищно и эмоционально, но, если такой возможности нет, то совместный просмотр на большом экране становится отличной альтернативой. Ведь именно в обществе таких же любителей спорта, можно было насладиться игрой, пообщаться, поделиться своими впечатлениями.

Подобные просмотры планируется организовывать и дальше.

Возможно, в скором времени выездные матчи команд можно будет посмотреть не только на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса Октябрьский, но и на стадионе «Озерный».

Корр. «КС».