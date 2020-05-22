СИМВОЛ НАШЕГО ГОРОДА

Многие смолевичане считают, что сегодня всем нам известный красно-голубой геральдический знак нашего города существовал испокон веков. Есть в его изображении что-то очень древнее и привлекательное: тут и история, и символ—смоляная бочка, напоминающий о происхождении названия города и о о прежних ремеслах наших предков.

А ведь официально герб города Смолевичи учрежден относительно недавно – 26 мая 1998 года, так что в конце мая он отмечает свой «день рождения».

Герб – это наследственный символический распознаваемый знак, официально созданный для отличия государств или их частей — городов, поселений, династий, родов или отдельных людей. В нашей стране городская геральдика имеет многовековую историю и традиции. Первые городские гербы в Беларуси относятся к шестнадцатому веку. Чаще всего они были жалованы правителем, верховной властью государства вместе с Магдебургским правом. Герб символизировал право города на самоуправление. Он же всегда был и на городской печати.

Большинство старинных гербов белорусских городов было реконструировано современными исследователями именно по старинным городским печатям. А гербы, которые появились уже в недавнее время, создавались как символы, ориентированные на местные особенности и достопримечательности, природу, население, распространенные ремесла или производства.

Раньше Смолевичи, хоть и известные более чем пятисотлетней историей, своего отличительного символа не имели. Герб города создавался в конце девяностых годов минувшего столетия. С определением Республики Беларусь как суверенного, независимого государства, с избранием первого Президента республики начался активный процесс формирования белорусской государственности. В те годы среди многих других официальных законодательных актов и появился на республиканском уровне документ о необходимости установления государственной символики больших и малых городов и поселений.

В работе по созданию герба города Смолевичи активное участие приняло руководство Смолевичского райисполкома во главе с председателем Петром Георгиевичем Бутиным, а непосредственно все организационные моменты выпали на долю его заместителя по социальным вопросам Михаила Васильевича Жилянина и заведующего идеологическим отделом Аллу Николаевну Сасковец, историка по образованию.

Идея создания городского герба была воспринята с одобрением не только в «корридорах власти», но и среди населения, интеллигенции, работников культуры Смолевичей.

— Мы объявили районный конкурс на лучший рисунок или макет городского герба, — вспоминала Алла Николаевна. – Предложений было очень много: от учащихся школ, студентов, жителей района. На рисунках стремились отразить самые разные и самые значимые места, объекты, детали. Авторы предагали и БелАЗы, и пчел, и васильки, и колосья пшеницы, и даже молочные фляги – ведь в городе есть молочный завод!

Была проведена значительная работа прежде, чем появился официальный символ Смолевичей. Обратились к известному в то время в республике историку, архивисту и геральдисту Сергею Носевичу с просьбой проконсультировать, помочь. Он очень много поработал в архивах, перечитал горы древних документов. И что самое интересное, ему встретился документ, в котором упоминалось о Смолевичах, датированный 1448-ым годом. А до этого все мы считали первым упоминанием о местечке Смолевичи в церковных документах 1508 года. Открытие ученого свидетельствовало о том, что в местечке насчитывалось двенадцать или что-то около этого дворов. А это значит, что Смолевичи существовали в еще более ранний период. Здесь жили люди, занимались своим смоляным промыслом. Так что история нашего поселения очень и очень древняя. Наверное, место здесь хорошее, раз люди не уходили отсюда, не искали других занятий.

В древних документах 1448 года говорилось о том, что во времена великого князя литовского Витовта на политической арене заметно возвысился кревский наместник Судимонт Доргевич из знатного рода Радзивиллов. Его сын Алехно основал в Острошицах костел, на строительство которого приказал собирать дань и с жителей Смолевичей. Это пока самое первое письменное упоминание о местечке со смолистым именем.

Со второй половины шестнадцатого столетия на протяжении почти трех веков Смолевичи находились во владении Радзивиллов. Основным промыслом местных жителей была выгонка смолы из хвойных деревьев так, как в те далекие времена местечко со всех сторон окружали густые леса. Скорее всего, и свое название наш город получил благодаря смоляному ремеслу его жителей.

Геральдистом Сергеем Насевичем был предложен вариант смолевичского герба, который утвержден официально, и его мы сегодня можем встретить во многих местах – на газетной странице, на концертной сцене, в книгах о Смолевичах, на документах, официальных мероприятиях в городе. В левой его части, на красном поле, размещается гербовый знак, печать Судимонта Доргевича – первого (по летописи) владельца Смолевичей. На правой стороне, на голубом фоне – золотистая бочка с черной смолой, которая выплескивается через край. Цветная гамма этой части герба отвечает геральдическим цветам великого рода Радзивиллов, которым в свое время принадлежали Смолевичи. Так что и цвета, и форма, и символы на гербе города выбраны не случайно, а обусловлены исторически.

Герб – это знак, который указывает на довольно богатую, старинную историю смолевичского края. Это наше начало, память о тех далеких предках, которые жили на смолевичской земле, развивали ее экономику и культуру, создавали фундамент для сегодняшних Смолевичей. Рунический знак знатного и величественного радзивилловского рода – лучшее свидетельство тому.

Э.ПОТАПЧИК.