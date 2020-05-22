Учащиеся гимназии и пяти школ Ганцевичского района присоединились к акции #СпасибоМедикам

Свою благодарность белорусским медикам, которые сейчас рискуя собственными жизнями, отдают все силы и способности в борьбе за жизнь и здоровье людей, заболевших COVID-19, выразили учащиеся Ганцевичского района, приняв участие в акции #
Записав, смонтировав и выпустив видеоролик, ребята не только поддержали медиков, но и выполнили при этом одно из заданий онлайн-игры «Пионерский экспресс» (при поддержке отдела по образованию совместно с районным Советом ОО «БРПО»).
С видеороликами акции #
По информации