Учащиеся гимназии и пяти школ Ганцевичского района присоединились к акции #СпасибоМедикам

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Свою благодарность белорусским медикам, которые сейчас рискуя собственными жизнями, отдают все силы и способности в борьбе за жизнь и здоровье людей, заболевших COVID-19, выразили учащиеся Ганцевичского района, приняв участие в акции # СпасибоМедикам .



Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=CDhP1ZwgS_I&list=PLnC1L8CrVueQ-LKfSCzv9-B8wnGtr2z8O

Записав, смонтировав и выпустив видеоролик, ребята не только поддержали медиков, но и выполнили при этом одно из заданий онлайн-игры «Пионерский экспресс» (при поддержке отдела по образованию совместно с районным Советом ОО «БРПО»).

С видеороликами акции # СпасибоМедикам вы можете познакомиться, пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnC1L8CrVueQ-LKfSCzv9-B8wnGtr2z8O

По информации отдела по образованию Ганцевичского райисполкома .

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