Чествование военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, прошло во 2-й инженерной бригаде. Военнослужащие, успешно выполнившие свой гражданский долг, прощались со своими подразделениями, с товарищами. В этот день построение личного состава бригады и митинг проходил в их честь – парней, достойно выполнивших свой гражданский долг. По традиции лучшие военнослужащие получили грамоты и благодарности. Родителям сержантов и солдат, которые проявили дисциплинированность и исполнительность, отправлены благодарственные письма.

Поблагодарил за службу увольняемых в запас командир бригады полковник Виктор Вырвинский. С напутственным словом выступил заместитель командира бригады по идеологической работе полковник Игорь Мишкин.

В числе тех, кто в мае возвращается домой, и наш земляк командир эвакуационного отделения ремонтной роты младший сержант Ярослав Журавский.

Родом парень из деревни Заямное Смолевичского района. Однажды, будучи школьником, Ярослав узнал о необычной профессии – логист. И она ему так приглянулась, что парень поступил в столичный колледж, который окончил с отличием. За время учебы интерес к профессии возрос, а желание успешно освоить выбранную профессию окрепло, благодаря одному из преподавателей, который на своих занятиях особый упор делал на практике. В результате Ярослав продолжил учебу, поступив на заочное отделение Белорусского государственного экономического университета, факультет маркетинга и логистики. И одновременно работал в логистической компании.

– Я понимал, что мне еще предстоит пройти срочную военную службу, потому повестка не застала меня врасплох, – вспоминает Ярослав. – Военной специальности меня направили обучаться в 72-й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. Во 2-ю инженерную бригаду я пришел уже с новой специальностью – аккумуляторщик.

Рассказывая о службе, младший сержант Ярослав Журавский подробнее останавливается на особо памятных моментах. Отмечает и важность задач, которые выполняет эвакуационное отделение.

– Даже во время войны технику эвакуировали с поля боя. И это было непростое и важное задание, – рассуждает наш земляк. – Правда, в истории были и курьезные случаи эвакуации. Однажды КВ-1 заглох и соответственно отстал от своих. Его взяли на буксир два легких немецких танка и, решив оттащить на захваченную территорию, … завели. В итоге наш КВ-1 приволок к своим трофеи на гусеницах.

За время прохождения срочной военной службы Ярослав Журавский был на хорошем счету у командиров, проявил себя как исполнительный, дисциплинированный, ответственный военнослужащий. Как один из лучших и был назначен на должность командира отделения.

– Будучи командиром отделения, я приобрел опыт руководства людьми. И это, считаю, тоже пригодится в дальнейшей жизни, – говорит Ярослав. – А если говорить в общем, то за время службы приобретаешь некий внутренний стержень, приходит понимание, что в любой ситуации главное – не паниковать, хорошенько все обдумать и только потом принимать решение.

Сейчас младший сержант Ярослав Журавский строит планы на будущее. Благодаря тому, что в армии регулярно проводят занятия по физподготовке, да и в свободное время есть возможность заниматься спортом, парень без труда вернется в американский футбол. Занимается им Ярослав достаточно давно и всерьез.

– 21 января стало важной датой в моем личном календаре. Это День инженерных войск. Думаю, мне приятно будет вспоминать товарищей, службу и годы спустя, – рассказывает Ярослав. – Многие из ребят в армии нашли свое призвание и остались на контракт. Я не жалею о том, что прошел этот жизненный этап. Служба была интересной. Однако моя гражданская специальность мне по душе, и я планирую как можно скорее приступить к работе.

Елена Метельская, фото автора