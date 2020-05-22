Сотни миллиардов долларов. Эксперты сосчитали, во сколько Беларуси обошёлся Чернобыль

Источник материала: KYKY

Журнал « Финансы, учет, аудит » сосчитал, во сколько Беларуси обошелся взрыв на Чернобыльской АЭС. По оценке экспертов, с 1990-го по 2020-й Беларусь вложила в преодоление последствий аварии 19,2 миллиарда долларов.

Каждый год на чернобыльские программы в Беларуси выделяют около 3% республиканского бюджета. Так, в прошлом году на мероприятия госпрограммы потратили 522 миллиона рублей, в том числе из республиканского бюджета – 503 миллиона, из местных – 19,2 миллиона, пишет TUT.by. Экономический ущерб от чернобыльской катастрофы, который понесла Беларусь, за 30 лет достиг 235 миллиарда долларов.

Радиационная трагедия произошла 26 апреля 1986 года – и стала крупнейшей в истории человечества. В результате двух взрывов на четвертом энергоблоке ЧАЭС и пожара из ядерного реактора выбросилось 200 разных радионуклидов. Их период полураспада – от пары часов до сотен тысяч лет.

Из всех стран, которые затронул взрыв, в процентном соотношении наша страна пострадала больше всего. Радиоактивное загрязнение Беларуси составило 23% общей площади, Украины – 7%, России – 1,5% территории ее европейской части. На местах загрязнения оказалось 3678 беларуских населенных пунктов, где жили 2,2 миллиона человек. 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших земель отселили 137,7 тысячи человек, из них 75% – жители Гомельской области.

По данным на начало 2020 года, цезием-137 загрязнено 13,4% общей площади Беларуси (если сравнивать с 1986 годом, то этот показатель упал в 1,7 раза). Стронцием-90 – 5,3% от общей площади страны (а этот показатель уменьшился почти в два раза).