|
Ворона переводит через дорогу ежа: очень странное видео снял водитель из Латвии
Источник материала: Tut.by
В Латвии водитель был вынужден остановить авто по очень необычной причине: на проезжей части перед ним находились еж и ворона! Они пытались перейти дорогу, и ворона, кажется, была командиром. Выглядело это максимально странно: взгляните сами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как думаете, что это вообще было?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)