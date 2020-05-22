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Ворона переводит через дорогу ежа: очень странное видео снял водитель из Латвии

22.05.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Латвии водитель был вынужден остановить авто по очень необычной причине: на проезжей части перед ним находились еж и ворона! Они пытались перейти дорогу, и ворона, кажется, была командиром. Выглядело это максимально странно: взгляните сами.

 
 
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