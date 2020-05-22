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«Трайпл» банкротится. Это группа компаний Юрия Чижа

22.05.2020 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Группа «Трайпл» подала в Экономический суд Минска заявление на банкротство. Общий размер кредиторской задолженности может достигать 197,2 млн рублей, видно по письму «Трайпла» в суд, которое увидел TUT.by.

На 30 апреля долгов перед кредиторами у «Трайпла» накопилось 99,3 миллиона рублей. Основной кредитор – Белагропромбанк. «Трайпл» также задолжал персоналу 246,3 тысячи рублей и бюджету 175 тысяч рублей.

Также у «Трайпла» есть обязательства по договорам поручительства. В сумме получается 97,8 миллиона рублей. Средства брались у Белагропромбанка, «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме».

В структуру «Трайпла» входят: ресторан «Золотой гребешок», ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и СПА-центр в Минске. Во всех этих компаниях работает 345 человек.

Мы дополняем материал.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа «Трайпл» подала в Экономический суд Минска заявление на банкротство. Общий размер кредиторской задолженности может достигать 197,2 млн рублей, видно по...
 
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