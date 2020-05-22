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Из Беларуси в Польшчу начинают ходить автобусы

22.05.2020 15:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Брестский автовокзал начинает восстанавливать сообщение с несколькими городами в Польше. Инициатива польская.

Первые автобусы из Бреста отправились в Бяла-Подляску, Варшаву, Гданьск, сообщил начальник автовокзала Николай Радюк.

Для того, чтобы придерживаться рекомендаций во время пандемии, автобусы поедут полупустыми: на два сидения будет продаваться один билет.

По приезде пассажиры отправятся на карантин, сообщает БелТА.

Расписание может меняться, актуальное размещено на сайте автовокзала. В соответствии с ним, первые рейсы в Варшаву, Бяла-Подляску и Гданьск уже выехали или отправятся сегодня вечером. Кроме того, запущен рейс Минск-Брест-Прага до Катовице в Польше.

В администрации не исключают, что международное сообщение вскоре откроется и с Украиной.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестский автовокзал начинает восстанавливать сообщение с несколькими городами в Польше. Инициатива польская. Первые автобусы из Бреста отправились в...
 
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