|
Из Беларуси в Польшчу начинают ходить автобусы
Источник материала: БДГ
Брестский автовокзал начинает восстанавливать сообщение с несколькими городами в Польше. Инициатива польская.
Первые автобусы из Бреста отправились в Бяла-Подляску, Варшаву, Гданьск, сообщил начальник автовокзала Николай Радюк.
Для того, чтобы придерживаться рекомендаций во время пандемии, автобусы поедут полупустыми: на два сидения будет продаваться один билет.
По приезде пассажиры отправятся на карантин,
Расписание может меняться, актуальное размещено на сайте автовокзала. В соответствии с ним, первые рейсы в Варшаву, Бяла-Подляску и Гданьск уже выехали или отправятся сегодня вечером. Кроме того, запущен рейс Минск-Брест-Прага до Катовице в Польше.
В администрации не исключают, что международное сообщение вскоре откроется и с Украиной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский автовокзал начинает восстанавливать сообщение с несколькими городами в Польше. Инициатива польская. Первые автобусы из Бреста отправились в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)