Из Беларуси в Польшчу начинают ходить автобусы

Брестский автовокзал начинает восстанавливать сообщение с несколькими городами в Польше. Инициатива польская.

Первые автобусы из Бреста отправились в Бяла-Подляску, Варшаву, Гданьск, сообщил начальник автовокзала Николай Радюк.

Для того, чтобы придерживаться рекомендаций во время пандемии, автобусы поедут полупустыми: на два сидения будет продаваться один билет.

По приезде пассажиры отправятся на карантин, сообщает БелТА.

Расписание может меняться, актуальное размещено на сайте автовокзала. В соответствии с ним, первые рейсы в Варшаву, Бяла-Подляску и Гданьск уже выехали или отправятся сегодня вечером. Кроме того, запущен рейс Минск-Брест-Прага до Катовице в Польше.

В администрации не исключают, что международное сообщение вскоре откроется и с Украиной.