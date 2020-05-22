В Беларуси состоится первый турнир по виртуальному баскетболу с участием реальных звезд спорта

28 мая на видеосервисе VOKA состоится трансляция уникального онлайн-турнира. Впервые в истории белорусского киберспорта и баскетбола участниками виртуального первенства станут отечественные профессиональные игроки.

«Кибербаскетбол. Турнир звезд» пройдет по инициативе Белорусской федерации баскетбола и Белорусской федерации компьютерного спорта. Техническую поддержку в проведении турнира окажет киберспортивная организация Pavaga Gaming.

За кубок чемпиона в игре NBA 2k20 для консоли Sony PlayStation 4 в прямом эфире на VOKA сразятся четыре звезды белорусского баскетбола: Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, Наталья Дашкевич и Александр Семенюк. Пока офлайн-соревнования и командные тренировки поставлены на паузу, профессиональные спортсмены продемонстрируют свои навыки в онлайн-баталиях, чтобы выяснить, кто из них лучше играет в баскетбол в виртуальной реальности.

«Кибербаскетбол. Турнир звезд» подарит отечественным болельщикам первую за долгое время возможность увидеть любимых спортсменов в деле и окунуться в атмосферу игры, не выходя из дома.

В рамках трансляции также можно будет увидеть интервью с игроками и их наставниками, где они расскажут о режиме тренировок в условиях пандемии, а также порассуждают на тему классического и виртуального баскетбола.

Эксклюзивная трансляция турнира состоится 28 мая на VOKA. Начало – в 19:00. Четыре участника состязания в специально оборудованной студии поборются за звание лучшего из лучших. Светодиодный экран высокого разрешения позволит превратить площадку в виртуальный корт и создать необходимый как участникам, так и зрителям эффект погружения в игру.

Вести репортаж о событиях турнира будут профессиональные комментаторы.

Съемка при помощи live-cam даст возможность зрителям трансляции видеть не только саму игру, но и живые эмоции игроков. Своими непосредственными впечатлениями участники турнира будут делиться в серии флеш-интервью после каждой встречи.

Победитель турнира «Кибербаскетбол. Турнир звезд» получит на память чемпионский кубок.