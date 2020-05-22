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Пассажирский самолет разбился в Пакистане

22.05.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи

По предварительным данным, это был пассажирский лайнер Airbus A-320, выполнявший внутренний рейс из Лахора, пишет РИА Новости. На борту находилось, по разным сообщениям, от 90 до 112 человек. «Пакистанские авиалинии» подтвердили, что упавшее воздушное судно принадлежит им.

Сообщается также, что лайнер упал на жилые кварталы. Очевидцы катастрофы публикуют в Twitter видео, заснятые в городе: на кадрах видны клубы черного дыма и пожар. Число погибших и пострадавших пока не называется.

 
 
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Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи
 
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