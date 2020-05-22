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Пассажирский самолет разбился в Пакистане
22.05.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи
По предварительным данным, это был пассажирский лайнер Airbus A-320, выполнявший внутренний рейс из Лахора, пишет
Сообщается также, что лайнер упал на жилые кварталы. Очевидцы катастрофы публикуют в Twitter видео, заснятые в городе: на кадрах видны клубы черного дыма и пожар. Число погибших и пострадавших пока не называется.
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Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи
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