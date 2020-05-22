Пассажирский самолет разбился в Пакистане

Источник материала: Ежедневник

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи

По предварительным данным, это был пассажирский лайнер Airbus A-320, выполнявший внутренний рейс из Лахора, пишет РИА Новости . На борту находилось, по разным сообщениям, от 90 до 112 человек. «Пакистанские авиалинии» подтвердили, что упавшее воздушное судно принадлежит им.

Сообщается также, что лайнер упал на жилые кварталы. Очевидцы катастрофы публикуют в Twitter видео, заснятые в городе: на кадрах видны клубы черного дыма и пожар. Число погибших и пострадавших пока не называется.