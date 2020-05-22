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Карпенко: каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников

22.05.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района.

«Есть нормативные документы, как аттестовывать школьников. У нас всегда учитель персонально отвечал за аттестацию школьников конкретного класса. Кто-то пришел на занятия, кто-то общается с учителем по интернету. И что изменила пандемия? Каждый учитель знает своих учеников и на что они способны, — сказал Игорь Карпенко. — У нас, к примеру, первые-вторые классы вообще не аттестовываются. В третьих и четвертых классах есть ряд предметов, по которым не идет аттестация», передает БЕЛТА.

Министр отметил, что сегодняшняя встреча — возможность пообщаться и поднять те вопросы, которые волнуют педагогов. Вместе с тем он особо подчеркнул, что школа выполняет возложенную на нее функцию, но это не исключает ответственности родителей за образование своего ребенка.

«Нельзя воспринимать образование как некую услугу, которую мы оказываем с точки зрения рыночных механизмов. Учитель может выложиться и на 150%, но если ребенок не захочет приложить какие-то усилия, чтобы освоить материал, — ничего не произойдет, —добавил Игорь Карпенко.

По его словам, учеба — это серьезный и ответственный труд. Нужно иметь силу воли, быть организованным, собранным. Министр отметил, что школа должна создать условия, но не заменять родителей и это сегодня важно донести до общества.

 
 
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Каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования...
 
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