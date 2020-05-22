Всегда ли Вы вовремя оплачиваете штрафы? Большинство водителей, например, складируют квитанции в бардачке машины: не заплатили сразу, а потом забыли. Да и штраф 0,5 базовой величины считается такой мелочью, что из-за этого жалко время тратить. Однако неуплата штрафа ГАИ имеет свои последствия.

В соответствии со ст. 8.7 ПИКоАП Республики Беларусь в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику или лицу, у которого находится имущество, запрещается распоряжаться данным имуществом, а в необходимых случаях и пользоваться этим имуществом (например, если арест накладывается на транспортное средство, накладывается запрет на снятие с учета ТС).

В соответствии со ст. 15.3 ПИКоАП Республики Беларусь штраф (за исключением штрафа, взимаемого на месте) должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления — не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

В соответствии с ч.6 ст. 6.5 КоАП Республики Беларусь в случаях неуплаты штрафа, наложенного на физическое лицо в порядке, установленном ч.3 ст. 10.3 ПИКоАП Республики Беларусь, в течение указанного выше времени, примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины.

В соответствии со ст. 15.4 ПИКоАП Республики Беларусь в случае неуплаты штрафа лицом, подвергнутым административному взысканию в установленный законом срок, органом ведущий административный процесс, направляется представление на принудительное взыскание штрафа в отдел принудительного исполнения наказания.

Сотрудниками ОПИ могут быть приняты следующие меры принудительного исполнения штрафов:

— обращение взыскания на денежные средства должника путем наложения ареста, списания денежных средств должника, находящихся в банках и кредитных учреждениях по истечении срока для добровольного исполнения;

— приостановление расходных операций по счетам должника;

— обращение взыскания на денежные суммы и имущество должника, путем наложения ареста и изъятия;

— обращение взыскания на заработную плату должника.

В соответствии со ст. 469 ГПК Республики Беларусь сотрудниками ОПИ применяются следующие меры принудительного взыскания штрафов:

— наложение ареста на имущество должника, в том числе на денежные средства, находящиеся у должника и у иных лиц;

— приостановление полностью или частично операций по текущим (расчетным) и иным банковским счетам граждан и юридически лиц в банках или небанковских кредитно – финансовых организациях;

— изъятие имущества у должника, находящегося у него или у иных лиц;

— запрещение должнику совершать определенные действия;

— запрещение должнику пользоваться, принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования этим имуществом;

— опечатывание имущества должника;

— изъятие правоустанавливающих документов, в том числе и ценных бумаг;

— временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь – на срок, установленный судом;

— временное ограничение на право управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту.

Уважаемые граждане! Не забывайте о своевременной оплате штрафов, чтобы не попасть в «черный список».

ОГАИ Смолевичского РОВД