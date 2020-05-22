О лодках спросите у специалистов

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22.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

23 мая с 14.00 до 16.00 Государственная инспекция по маломерным судам проведет выездной прием граждан в Вороновском РОЧС (г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54).

В соответствии с Правилами пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, а также Правилами плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь не допускаются к эксплуатации:

 — незарегистрированные маломерные суда, подлежащие государственной регистрации и классификации;

— маломерные суда, не прошедшие техническое освидетельствование, а также  с нарушением норм оснащения и комплектации.

Специалисты инспекции напоминают: безопасность на воде во многом  зависит от вашего отношения к эксплуатации своего судна, его технического состояния, обеспеченности средствами спасения. Не осуществляйте выход на воду при неблагоприятных погодных условиях и не нарушайте правила пользования маломерными судами.

По всем вопросам, связанным с маломерными судами, можно обращаться  в Вороновский РОЧС либо позвонить по номеру 2-02-73.

 
 
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23 мая с 14.00 до 16.00 Государственная инспекция по маломерным судам проведет выездной прием граждан в Вороновском РОЧС (г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54). В соответствии с...
 
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