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О лодках спросите у специалистов
22.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
23 мая с 14.00 до 16.00 Государственная инспекция по маломерным судам проведет выездной прием граждан в Вороновском РОЧС (г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54).
В соответствии с Правилами пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, а также Правилами плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь не допускаются к эксплуатации:
— незарегистрированные маломерные суда, подлежащие государственной регистрации и классификации;
— маломерные суда, не прошедшие техническое освидетельствование, а также с нарушением норм оснащения и комплектации.
Специалисты инспекции напоминают: безопасность на воде во многом зависит от вашего отношения к эксплуатации своего судна, его технического состояния, обеспеченности средствами спасения. Не осуществляйте выход на воду при неблагоприятных погодных условиях и не нарушайте правила пользования маломерными судами.
По всем вопросам, связанным с маломерными судами, можно обращаться в Вороновский РОЧС либо позвонить по номеру 2-02-73.
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23 мая с 14.00 до 16.00 Государственная инспекция по маломерным судам проведет выездной прием граждан в Вороновском РОЧС (г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54). В соответствии с...
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