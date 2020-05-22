В прокуратуре Минской области изучено и направлено в Минский областной суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийство), совершенном с особой жестокостью.

Одной из причин совершения особо тяжкого преступления явилось злоупотребление спиртными напитками обвиняемым и потерпевшим.

Предварительным следствием, которое проводилось управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, установлено, что во время совершения преступления 49-летний П. и его 59-летний коллега по работе Х. находились в состоянии алкогольного опьянения.

В доме обвиняемого днем 10.01.2020 в одной из деревень Несвижского района между сельчанами во время распития спиртных напитков возник спор, который перерос в драку. Никто не хотел уступать друг другу, во время обострения конфликта в ход пошел нож. В итоге разъяренный П. нанес не менее 89 ударов руками ногами и ножом со значительной силой в жизненно-важные органы – голову, шею и конечности.

В результате указанных преступных действий обвиняемого Х., испытывая особые физическую боль, мучения и страдания, скончался на месте происшествия.

Смерть потерпевшего наступила от множественных ран головы, шеи, верхних конечностей, которые сопровождались повреждениями мягких тканей, крупных кровеносных сосудов, внутренних органов, костей черепа, головного мозга и его оболочек, осложнившихся массивной кровопотерей и шоком.

Органом предварительного следствия действия П. квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью.

Примененную ранее к П. меру пресечения в виде заключения под стражу — прокурор оставил без изменения.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области

советник юстиции Александр Мартинчик