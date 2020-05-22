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Заработать в кризис: в Беларуси активно развиваются службы доставки
22.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые возможности для трудоустройства во время пандемии. Крупные и мелкие предприятия набирают армии курьеров. Они сейчас востребованы как никогда. Для многих это хороший шанс заработать в условиях кризиса. Например, для дальнобойщиков, водителей международных автобусов и тех, кто ездил на заработки за границу. Услуги по доставке предоставляют и те компании, которые раньше этим не занимались. Как бизнес перестраивается в условиях кризиса, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Мадейра – один из лучших курьеров службы доставки, по мнению клиентов. Мужчина выполняет около 15 заказов в день. Для него это шанс «пережить» кризис. Свой бизнес, таксопарк, он поставил на паузу.
Открытие этого сервиса доставки пришлось как раз на начало пандемии. В штате уже более 200 сотрудников. Персонал нанимают и на временную работу. Ведь потребность в курьерах растет. Сейчас службы доставки перешли на новый формат работы.
Прямо к порогу можно получить теперь не только еду из кафе или продукты или из магазина. Водители такси привезут документы, книги и прочие вещи. Это не покупки, а возможность передать что-то нужное родным и знакомым, не выходя из дома.
Стоимость услуги равна обычной поездке. В мобильном приложении нужно выбрать опцию «доставка» и ознакомиться с правилами перевозки.
Сервис по доставке появился даже в аптеках. Раньше это было запрещено. Теперь лекарства, на которые не нужен рецепт, можно заказать через интернет. Так оставаться дома и при этом заботиться о близких становится проще.
Активно развиваются и услуги по удаленному сервису. Например, сантехник или мастер по ремонту бытовой техники могут помочь в режиме онлайн. Если поломка, конечно, несерьезная. У одного из крупнейших сервисов по доставке продуктов количество заказов выросло на 30%.
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Услуги курьеров предоставляют даже те компании, которые раньше этим не занимались.
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