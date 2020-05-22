«Трайпл» Юрия Чижа признал себя экономически несостоятельным

Источник материала: Ежедневник

Группа компаний «Трайпл», 66,5% в которой принадлежит известному белорусскому бизнесмену Юрию Чижу, направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) из-за значительных долгов.

Как пишет TUT.by , общий размер кредиторской задолженности может достигать 197,2 млн рублей, следует из письма «Трайпла» в суд.

У головной организации «Трайпл» есть пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и СПА-центр в Минске, на них работает суммарно 345 человек. В группу также входят предприятия по производству стройматериалов, «Раковский бровар», сеть АЗС и т.д.

«Трайпл» имеет 99,3 млн рублей долгов по кредитам, в основном перед «Белагропромбанком». Еще 97,8 млн рублей он должен по договорам поручительства: деньги опять же у «Белагропромбанка», «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» брались для открытия гипермаркетов «Простор», модернизации производств на ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» и на «КварцМелПроме». «Березовский КСИ» уже в санации, «КварцМелПром» работает с полной загрузкой, но также рассматривается вопрос о его санации, что позволит наладить нормальные расчеты с работниками и партнерами.

Кроме того, 246,3 тыс. руб. «Трайпл» должен своим работникам и 175 тыс. руб. — бюджету.

В данный момент у «Трайпла» арестованы счета, введен запрет на ряд финансовых действий. Это парализует работу и увеличивает убытки, так как из-за нехватки оборотных средств происходят перебои с сырьем и простои. При этом компания, занимающаяся строительством, смогла в 1-м квартале 2020 года значительно увеличить выручку и получить прибыль от реализации в 5,6 млн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года имела убыток в 1,7 млн рублей. Компания по-прежнему работает с чистым убытком, но он сократился в 55 раз до 2,3 млн рублей.

Группа «Трайпл» имеет активов на 157 млн рублей, в том числе 44,2 млн основных средств, 43,5 млн «дебиторки» и 42,9 млн долгосрочных финансовых вложений. Этим можно было бы погасить долги, но в компании сомневаются, что эти средства можно выручить в полном объеме. Руководство компании попросило суд начать в ее отношении дело о банкротстве и назначить защитный период.