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«Каждой семье – собственный дом». Цепкало, который только что продал свой дом, написал «манифест»

22.05.2020 18:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало на своем официальном сайте tsepkalo.com (но называется он «Манифест новой Беларуси») опубликовал запись с заголовком «Битва за родную землю». В нем он рассказал, видимо, что планирует делать, если станет президентом. Вы можете прочесть пост целиком, но вот краткое содержание из главных цитат этого объемного теста:

• «Я хочу видеть каждого беларуса хозяином».

• «На самом деле, никакой общественной собственности в Беларуси нет!»

• «Каждой семье – собственный дом».

• «Я начинал свою дипломатическую карьеру в советском посольстве в Финляндии. <...> Финская «дача», которая имелась у каждой городской финской семьи, представляла собой полноценный дом, расположенный, как правило, на берегу живописного озера или речки, окруженный лесами. Финн является не только хозяином этого дома, но и большого участка земли – до нескольких гектаров лесных или земельных угодий. <...> И тогда мне стал понятен финский патриотизм. <...> Беларусы не являются собственниками своей страны. Земля Беларуси ее гражданам не принадлежит».

• «Гражданам Беларуси земля должна предоставляться бесплатно!»

• «Каждый гражданин Республики Беларусь сможет получить в собственность до трех гектаров земли. Бесплатно! 

• «Конечно, чем ближе к большому городу, тем меньше участки земли (но не менее 20 соток)». 

• «Никаких аукционов для физических лиц!»

• «Инфраструктура будет находиться в общественной собственности, то есть никто без общего согласия всех жителей – владельцев домов там ничего построить не сможет».

• «В этом будет заключаться существенное отличие от существующей в нашей стране практики».

Любопытно то, что сам Цепкало, чтобы баллотироваться, продал свой дом общей площадью 418,3 квадратных метров за Национальной библиотекой. 11 мая дом перешел в собственность СООО «Райффайзен-Лизинг». Как писал dev.by, есть вероятность, что речь может идти о схеме возвратного лизинга.

Читайте по теме: Материал о том, как началась карьера Цепкало и как он пришел к тому, что пытался цензурировать СМИ

 
 
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Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало на своем официальном сайте tsepkalo.com (но называется он «Манифест новой Беларуси») опубликовал запись с...
 
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