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«Каждой семье – собственный дом». Цепкало, который только что продал свой дом, написал «манифест»
Источник материала: KYKY>
Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало на своем официальном сайте tsepkalo.com (но называется он «Манифест новой Беларуси») опубликовал
• «Я хочу видеть каждого беларуса хозяином».
• «На самом деле, никакой общественной собственности в Беларуси нет!»
• «Каждой семье – собственный дом».
• «Я начинал свою дипломатическую карьеру в советском посольстве в Финляндии. <...> Финская «дача», которая имелась у каждой городской финской семьи, представляла собой полноценный дом, расположенный, как правило, на берегу живописного озера или речки, окруженный лесами. Финн является не только хозяином этого дома, но и большого участка земли – до нескольких гектаров лесных или земельных угодий. <...> И тогда мне стал понятен финский патриотизм. <...> Беларусы не являются собственниками своей страны. Земля Беларуси ее гражданам не принадлежит».
• «Гражданам Беларуси земля должна предоставляться бесплатно!»
• «Каждый гражданин Республики Беларусь сможет получить в собственность до трех гектаров земли. Бесплатно!
• «Конечно, чем ближе к большому городу, тем меньше участки земли (но не менее 20 соток)».
• «Никаких аукционов для физических лиц!»
• «Инфраструктура будет находиться в общественной собственности, то есть никто без общего согласия всех жителей – владельцев домов там ничего построить не сможет».
• «В этом будет заключаться существенное отличие от существующей в нашей стране практики».
Любопытно то, что сам Цепкало, чтобы баллотироваться, продал свой дом общей площадью 418,3 квадратных метров за Национальной библиотекой. 11 мая дом перешел в собственность СООО «Райффайзен-Лизинг». Как
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