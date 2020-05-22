Bosch констатирует финансовую стабильность по итогам 2019 года

Несмотря на ослабление мировой экономики и сокращение производства автомобилей на 5,5%, Bosch сумела достичь удовлетворительных финансовых результатов по итогам 2019 года.

2019 финансовый год: устойчивый результат в условиях слабого рынка

Благодаря целому ряду успешных продуктов объем продаж составил 77,7 млрд евро, что лишь на 0,9% ниже уровня прошлого года; с учетом влияния обменного курса этот показатель снизился на 2,1%. Размер прибыли группы Bosch от операций до вычета процентов и налогов (EBIT от операций) составил 3,3 млрд евро. Это означает, что компания достигла рентабельности по EBIT от операций в размере 4,2%. Если исключить особый положительный эффект, связанный с продажей подразделения упаковочных технологий, маржа составила 3,5%.

«В дополнение к крупным авансовым инвестициям на результат повлияли, в частности, слабое состояние рынков Китая и Индии, а также дальнейшее снижение спроса на дизельные автомобили и высокие затраты на реструктуризацию, особенно в сегменте мобильности», − прокомментировал финансовый директор и заместитель председателя совета правления Bosch Стефан Асенкершбаумер. Учитывая коэффициент собственного капитала в 46% и денежный поток в 9% от объема продаж, в 2019 году финансовую ситуацию Bosch можно охарактеризовать как хорошую. Расходы на исследования и разработки выросли до 6,1 млрд евро и составили 7,8 % от объема продаж. В годовом исчислении капитальные затраты несколько возросли и составили приблизительно 5 млрд евро.

2019 финансовый год: развитие по секторам бизнеса

Несмотря на сокращение мировых объемов автомобильного производства, бизнес-сектор «Решения для мобильности» обеспечил объем продаж в размере 46,8 млрд евро. Выручка снизилась на 1,6% в годовом исчислении, или на 3,1% после корректировки с учетом курсовой разницы. Это означает, что сектор Bosch с самыми высокими продажами превзошел мировые объемы производства. Рентабельность по EBIT составила 1,9% от объёма продаж.

Сектор «Потребительские товары» также продемонстрировал рост по итогам 2019 года. Здесь объем продаж составил 17,8 млрд евро, что соответствует снижению на 0,3%, или на 0,8% с учетом курсовой разницы. При 7,3% продаж маржа EBIT от операционной деятельности оказалась ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сектор «Промышленные технологии» ощутил влияние падающего рынка оборудования, но все же увеличил свои продажи на 0,7% до 7,5 млрд евро; после корректировки с учетом курсовой разницы снижение составило 0,4%. Если исключить единовременный эффект от продажи подразделения упаковочных технологий, маржа EBIT от операционной деятельности составила 7% от объема продаж.

Доходы в секторе «Энергетика и строительные технологии» выросли на 1,5% до 5,6 млрд евро, или на 0,8% после корректировки с учетом курсовой разницы. Это соответствует рентабельности EBIT в 5,1% от объема продаж.

2019 финансовый год: итоги по регионам

В 2019 году эффективность бизнеса Bosch менялась от региона к региону. В Европе объем продаж составил 40,8 млрд евро, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году, или на 1,2 % с учетом курсовой разницы. В Северной Америке выручка увеличилась на 5,9% (всего 0,6% после корректировки с учетом курсовой разницы) до 13 млрд евро. В Южной Америке продажи увеличились на 0,1% до 1,4 млрд евро, или на 6% после поправки на курсовую разницу. Бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Африку) отразил падение автомобильного производства в Индии и Китае: продажи сократились на 3,7% до 22,5 млрд евро% с поправкой на курсовую разницу падение составило 5,4%.

Численность персонала: каждый пятый сотрудник работает в области исследований и разработок

По состоянию на 31 декабря 2019 года в группе Bosch работало 398 150 сотрудников в более чем 440 дочерних и региональных компаниях в 60 странах. Основной причиной сокращения численности персонала на 2,9% в годовом исчислении является продажа подразделения упаковочных технологий. В общей сложности в области исследований и разработок Bosch работают около 72,6 тыс. специалистов, что почти на 4 тыс. больше, чем в предыдущем году. В 2019 году число разработчиков программного обеспечения в компании увеличилось более чем на 10%: примерно 30 тыс. человек.