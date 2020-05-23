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Слишком молодая. 34-летнюю женщину принимают за сестру ее сына

23.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летнюю Дэйну Квази из американской Калифорнии часто принимают за старшую сестру ее 17-летнего сына — стройная женщина выглядит очень молодо. Она работает фотографом и активно ведет аккаунты в социальных сетях. В Instagram на нее подписано всего около трех тысяч человек, зато в TikTok — 97,6 тысячи. Количество лайков превышает миллион. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dayna Qazi (@dayduh) 2 Апр 2020 в 8:33 PDT

Американка признается, что не считает себя слишком молодой. Она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребенка, о чем не жалеет. А после рождения второго сына — Дэйна — сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dayna Qazi (@dayduh) 7 Апр 2020 в 8:22 PDT

Под видео в TikTok подписчики часто пишут, что женщина выглядит молодо, но Дэйна утверждает, что это все макияж и свет.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dayna Qazi (@dayduh) 9 Янв 2020 в 4:49 PST

Квази хочет доказать, что в жизни можно добиться всего. Ведь у нее получилось, хотя все вокруг говорили, что из-за подростковой незапланированной беременности она не сможет получить образование и найти достойную работу.

 
 
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34-летнюю Дэйну Квази из американской Калифорнии часто принимают за старшую сестру ее 17-летнего сына - стройная женщина выглядит очень молодо.
 
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