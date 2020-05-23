Слишком молодая. 34-летнюю женщину принимают за сестру ее сына

Источник материала: Tut.by

34-летнюю Дэйну Квази из американской Калифорнии часто принимают за старшую сестру ее 17-летнего сына — стройная женщина выглядит очень молодо. Она работает фотографом и активно ведет аккаунты в социальных сетях. В Instagram на нее подписано всего около трех тысяч человек, зато в TikTok — 97,6 тысячи. Количество лайков превышает миллион. Об этом пишет таблоид Daily Mail .

Американка признается, что не считает себя слишком молодой. Она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребенка, о чем не жалеет. А после рождения второго сына — Дэйна — сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты.

Под видео в TikTok подписчики часто пишут, что женщина выглядит молодо, но Дэйна утверждает, что это все макияж и свет.

Квази хочет доказать, что в жизни можно добиться всего. Ведь у нее получилось, хотя все вокруг говорили, что из-за подростковой незапланированной беременности она не сможет получить образование и найти достойную работу.