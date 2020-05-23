Учащиеся Несвижского колледжа – в числе лучших в области

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уже стало доброй традицией в конце учебного года подводить итоги конкурса «Лучший учащийся учреждения профессионального образования Минской области». Это своеобразный смотр достижений учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования области в различных видах творчества, учебной, профессиональной и спортивной деятельности.

В этом году заявки на участие подали 66 человек из 20 учреждений профессионального образования. Лучших учащихся определяли в номинациях, представители Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа на основании решения жюри стали победителями в пяти из них. Так дипломом I степени награждена учащаяся И-41 группы специальности «Иностранный язык» Юлия Яромич в номинации «За достигнутые высокие показатели в области научно-исследовательской деятельности».

Дипломом II степени — учащаяся И-41 группы специальности «Иностранный язык» Линда Платц в номинации «За достигнутые высокие показатели в области информационно-коммуникационных технологий».

Дипломом II степени отмечен учащийся Ф-43 группы специальности «Физическая культура» Владислав Гайдук в номинации «За достижения в области физической культуры и спорта».

Также дипломом II степени награждена Узварова Ангелина Андреевна, учащаяся И-41 группы специальности «Иностранный язык» в номинации «За высокие качественные показатели успеваемости».

Дипломом II степени отмечена учащаяся Г-24 группы специальности «Дизайн графический» Карина Соколова в номинации «За достижения в области истории, туризма и краеведения».

Ребята вошли в число лучших учащихся Минщины по праву! Ведь, согласитесь, немало нужно потрудиться, чтобы в копилке достижений появились дипломы призеров в таких конкурсах, как Открытый кубок Белорусской федерации безэкипировочного пауэрлифтинга, Strong Warriors Cup GSF-Belarus, Республиканская молодежная акция «Диалог культур», Международный инновационный научно-практический форум INMAX, XVI Международная научная конференция «Молодежь в науке», Евразийская инновационная олимпиада и многих других.

В нашем колледже не привыкли останавливаться на достигнутом. Уже сегодня началась работа, направленная на достойное выступление ребят в конкурсе «Лучший учащийся учреждения профессионального образования Минской области», который пройдет в 2021 году.

Светлана ПРОСМЫЦКАЯ,

методист Несвижского

государственного

колледжа имени Якуба Коласа.