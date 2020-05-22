Лукашенко: Беларусь сможет достойно ответить любому противнику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сможет достойно ответить любому противнику. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения опытно-испытательного участка под Минском. Президенту рассказали о выполнении госпрограммы развития ракетного производства, а конкретно – вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров, передает телеканал «МИР 24».

«Несмотря на разного рода эпидемий, пандемии, истерии, войну никто не отменял. К ней приходится готовиться в мирное время. Денег нет лишних, но приходится тратиться и на оборону. Наша стратегическая задача в сфере обороны: если вдруг, нанести неприемлемый урон, ущерб противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто не дай бог вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить и ответить достойно», – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой состоялся в этом году с модернизированного в Беларуси зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все новинки отечественного военпрома можно было увидеть на параде 9 мая в Минске.