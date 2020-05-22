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Лукашенко: Беларусь сможет достойно ответить любому противнику
22.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сможет достойно ответить любому противнику. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения опытно-испытательного участка под Минском. Президенту рассказали о выполнении госпрограммы развития ракетного производства, а конкретно – вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров, передает телеканал «МИР 24».
Глава Беларуси оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой состоялся в этом году с модернизированного в Беларуси зенитно-ракетного комплекса «Бук».
Все новинки отечественного военпрома можно было увидеть на параде 9 мая в Минске.
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Сегодня президенту республики рассказали о выполнении госпрограммы развития ракетного производства.
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