В Гомельской области искусственный интеллект проанализирует товары на полках магазинов

Источник материала: Mlife

Нейросеть может распознавать разные категории товаров: алкогольные и безалкогольные напитки, молочные изделия и прикассовую продукцию с точностью в 95%. Сервис уже использует компания, которая продает товары по всей территории Гомельской области.

Облачный сервис под названием GoodsChecker создан на основе нейронных сетей, моделей машинного обучения и компьютерного зрения. Он поможет белорусским производителям получать оперативную и достоверную информацию о действиях конкурентов и собственном положении на их фоне. Разработкой занимался резидент Парка высоких технологий IBA Group.

GoodsChecker автоматизирует процесс выкладки товаров, который включает в себя большое количество механических операций. Благодаря этому человеческий фактор сводится к минимуму, сокращается время обработки фотографий, повышается точность предоставляемой сотрудниками информации.

“Мы разработали уникальный для Беларуси сервис по распознаванию товаров на полках. Он поможет в режиме онлайн выстроить правильную маркетинговую политику и понять, работает ли товар именно так, как вы запланировали”, — рассказала руководитель одного из подразделений компании Александра Гончарова.

Разработчики отмечают, что программа проста в использовании: с ней может разобраться любой пользователь мобильных гаджетов. Сотрудники устанавливают на смартфоны приложение и с помощью него фотографируют полку с товарами. Далее снимки попадают в центр обработки данных, где их анализирует модель с искусственным интеллектом. Она проверяет выполнение всех условий и правил для таких полок. По результатам анализа составляется отчет, который можно просмотреть сразу же после загрузки фото. Примечательно, что процесс обработки одной фотографии занимает всего несколько секунд.

Облачный сервис способен проанализировать даже фотографии с множеством дефектов: обрабатываются засвеченные, обрезанные и смазанные снимки.

В ближайшее время белорусский разработчик планирует внедрить облачный сервис еще для нескольких крупных компаний как внутри страны, так и за рубежом.