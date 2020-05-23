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Вот на что способен медведь, когда голоден: странное видео сняли в Канаде

23.05.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Канаде на видео попал настоящий медведь-акробат: в попытках добраться до древесных почек он залез на верхушку очень высокого дерева! Видимо, медведь был слишком голоден. Зрелище это крайне необычное: посмотрите, как оно выглядит.

 
 
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