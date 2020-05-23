Вот на что способен медведь, когда голоден: странное видео сняли в Канаде

Источник материала: Tut.by

В Канаде на видео попал настоящий медведь-акробат: в попытках добраться до древесных почек он залез на верхушку очень высокого дерева! Видимо, медведь был слишком голоден. Зрелище это крайне необычное: посмотрите, как оно выглядит.