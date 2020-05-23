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В соцсетях новый флешмоб: все выясняют, что они за диваны. Вы тоже это сделаете

23.05.2020 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Это малообъяснимо, но происходит: в соцсетях пользователи запустили огромный флешмоб «Какой ты диван». Все, что нужно, чтобы участвовать, – открыть поисковик, написать свое имя вместе со словом «диван», посмотреть на результаты выдачи и выбрать мебель, которая по духу подходит больше всего. Сделано! Теперь можно взглянуть на диван и узнать много нового о себе: например, кто-то видит в диванах со своим именем «нотки колхоза», а кто-то – «пеструю обивку». Тем временем флешмоб дошел и до беларусов: пока все выясняют, что они за диваны, мы показываем, как это выглядит.

 
 
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Это малообъяснимо, но происходит: в соцсетях пользователи запустили огромный флешмоб «Какой ты диван». Все, что нужно, чтобы участвовать, – открыть поисковик,...
 
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