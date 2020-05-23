ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Интересные события западного региона

23.05.2020 20:30 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В новых микрорайонах Гродно активно ведется строительство социальной инфраструктуры. Масштабная реконструкция центральных улиц областного центра. От замены коммуникаций до новых тротуаров. И уникальный гобелен в технике двойного ткачества, посвященный 75-летию Великой Победы, создают гродненские мастера. Об интересных событиях западного региона - далее в дайджесте.

Рассказывает Юрий Карнелович. В самом молодом гродненском микрорайоне Грандичи вместе со строительством жилья активно ведется работа по возведению социальных объектов. Первый детский сад на 230 мест примет своих посетителей уже этой осенью. Основной корпус здесь возвели практически с нуля всего за четыре месяца. Впереди внутренняя отделка помещений. Объект востребованный, большинство новоселов - молодые и многодетные семьи. 

Замена подземных коммуникаций и водопроводных сетей, переоборудование автобусных остановок по современным технологиям. В Гродно ведется масштабное обновление центральных улиц города. Реконструкция уже завершилась на Большой Троицкой, сейчас техника работает на улице Ленина. На тротуарах укладывается плитка, устанавливаются опоры фонарей. Строители стараются максимально сохранить историческую стилистику улиц. 

В юбилейный год 75-летия Великой Победы в регионе ведется работа по созданию гобелена, посвященного Великой Отечественной войне. Сразу нескольких мастеров, которые работают в традициях переборного ткачества, наносят тематические рисунки на полотно. Образы архитектурных памятников уже приобрели свои черты. Холмские ворота Брестской крепости, Могилевская арка, Гродненский Фарный костел, Витебская ратуша и обелиск Победы в Минске.  Представить гобелен широкому зрителю планируют 3 июля в День Независимости.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новых микрорайонах Гродно активно ведется строительство социальной инфраструктуры. Масштабная реконструкция центральных улиц областного центра. От замены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему одни люди становятся алкоголиками и наркоманами, а другим это не грозит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика